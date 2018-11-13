Гражданам с ограниченными возможностями по здоровью предлагают помощь в трудоустройстве С начала года за помощью в поиске работы в службу занятости Приморья обратилось около 1600 инвалидов. Около половины из них уже трудоустроено в организациях и на предприятиях края, сообщили в пресс-службе региона.

До конца года ярмарки для безработных с ограниченной трудоспособностью пройдут во Владивостоке, Артеме, Партизанске, Большом Камне и Хасанском районе. Ближайшая состоится в Арсеньеве 29 ноября.

Как уточнили в департаменте труда и социального развития, сегодня доля трудоустроенных инвалидов по краю на 11 % больше планового показателя. Наибольший вклад в достижение такого показателя внесли Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск и Спасск-Дальний.

Работу гражданам с инвалидностью подбирают с учетом состояния здоровья, образования, опыта работы и в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации. Люди с ограниченными возможностями по здоровью трудятся бухгалтерами, юристами, экономистами, диспетчерами, менеджерами, продавцами, вахтерами, водителями и кладовщиками.

Сотрудники Приморского центра занятости отмечают: все чаще работодатели края идут навстречу, предлагая таким сотрудникам особый график и условия труда. Кроме того, многие подают документы на возмещение оплаты труда инвалида и оплаты труда наставника на период адаптации нового сотрудника на рабочем месте.

Хорошая возможность найти работу – посещение специализированных ярмарок вакансий для инвалидов. Ежегодно в отделениях Центра занятости Приморья организуют около 20 таких ярмарок. Одна из них недавно прошла в Лесозаводске. Четыре работодателя предложили свои вакансии по специальностям воспитателя, водителя, переводчика и учителя.

В рамках Декады инвалидов, которая пройдет с 3 по 10 декабря, во всех отделениях приморского Центра занятости населения намечено проведение тематических мероприятий – дней открытых дверей, профориентационных акций, семинаров, круглых столов, консультаций для работодателей.

Кроме того, будет работать горячая линия. На вопросы о трудоустройстве граждан с инвалидностью специалисты ответят по телефону 8 (423) 226-70-95. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00.

Автор: Отдел новостей «В»