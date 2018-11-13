Полторы месячной нормы осадков выпало во Владивостоке В минувшую пятницу некоторые улицы приморской столицы напоминали Венецию. Менее чем за сутки в городе выпало 44,7 миллиметра осадков, что составляет 144 % месячной нормы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы краевого центра.

Напомним, что пик осадков пришелся на утренние часы 9 ноября. Из-за сильного дождя в городе наблюдались локальные, кратковременные подтопления на ул. Калинина, Русской, Маковского, Иманской и в других низинах. Однако после спада интенсивности дождя вода ушла в ливневую систему.

«В период выпадения обильных осадков система ливневой канализации не обеспечивает 100-процентный сбор дождевых вод, она попросту не может единовременно принять весь объем воды. Принцип работы ливневки можно сравнить с обычной ванной. Если сильно включить воду, даже при открытом сливе она сразу не уходит в трубу», – подчеркнули в управлении дорог и благоустройства.

Муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» (СГТ) были предприняты превентивные меры. Отдельные участки ливневой канализации были прочищены заранее. С усилением осадков, чтобы вода уходила с проезжей части быстрее, бригады прочищали решетки ливнеприемников от наносов грунта и мусора, а в крайних случаях поднимали их для оперативного схода воды.

Как уже писал «В», с начала года бригады дорожных служб прочистили и промыли во Владивостоке около 7 тысяч метров ливневого трубопровода более чем на 40 улицах. Работы проводятся как во время дождей, так и в плановом порядке.

Автор: Отдел новостей «В»