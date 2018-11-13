В актовом зале стало теплее В школе № 51, что на Вострецова, 9, отремонтировали актовый зал. Как отметили в пресс-службе мэрии, капитальный ремонт в этом помещении не проводился с момента постройки. А возвели здание 57 лет назад…

В последние годы электрика здесь совсем износилась, а в окнах образовались щели. Директор муниципальной школы Светлана Пусовская рассказала, что мероприятия старались проводить по минимуму, особенно зимой, поскольку в зале было довольно прохладно.

«Мы очень рады, что проведен ремонт. Стало светлее, уютнее, а главное, теплее. Теперь ребятам хочется бывать здесь чаще, а педагогам – организовывать разные творческие мероприятия», – отметила Светлана Пусовская.

В ходе реконструкции в актовом зале заменили электрику, двери, установили новые пластиковые окна, смонтировали подвесной потолок, восстановили паркетный пол. Кроме того, в этом году в школе поменяли старые деревянные оконные блоки на новые пластиковые.

«В школьных коридорах у нас были окна, которые установили еще в 1961 году, – рассказала Светлана Пусовская. – Благодаря финансированию от администрации города мы заменили их на пластиковые на первом, втором и третьем этажах, а также в пищеблоке и спортивном зале».

В этом году на ремонт учреждений образования Владивостока городской администрацией было выделено 440 миллионов рублей, вдвое больше обычной ежегодной суммы. Основная часть денег была направлена на обеспечение безопасности детей. Это новые ограждения, камеры видеонаблюдения, новые автоматические пожарные сигнализации. Кроме того, в ходе подготовки к новому учебному году в ряде школ были отремонтированы кровли, полы, спортивные залы, пищеблоки, системы отопления. Для школ № 8 и 72, находящихся в пригороде, были закуплены новые школьные автобусы.

Автор: Отдел новостей «В»