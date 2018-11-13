Горожан приглашают обсудить реконструкцию детсада На детской площадке в районе Постышева, 5 пройдет общественное обсуждение реконструкции детского сада, расположенного неподалеку. Собрание назначено на 20 ноября в 17.00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к участию приглашают всех жителей города, чьи интересы могут быть затронуты в ходе ремонтных работ.

Ознакомиться с материалами, которые касаются этого вопроса, можно на специальных экспозициях. Одна из них представлена в холле здания на Западной, 15 – в управлении градостроительства и архитектуры администрации города. Другая – в здании школы № 23 по адресу: Иртышская, 6. Посетить их можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45.

Также эти документы размещены на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru в разделе «Публичные слушания». Дополнительно они переданы представителю инициативной группы жителей, проживающих в районе дома № 5 на улице Постышева, Дмитрию Козлову.

В представленных презентациях можно узнать об общем количестве детских садов в районе, их удаленности от жилых домов, а также познакомиться со статистическими данными и расчетами, которые провели специалисты управления образования.

Предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, необходимо предоставить до 16 ноября. Для физических лиц – в управление по работе с обращениями граждан администрации Владивостока (Океанский просп., 15/3), для юридических – в управление делопроизводства администрации города (Океанский просп., 20). Сделать это также можно на официальном сайте мэрии www.vlc.ru в разделе «Интернет-приемная».

Напомним, что детский сад на Постышева, 7а во Владивостоке существовал еще в советские времена. Тридцать лет назад его, как и десятки других, отдали в частные руки. В здании какое-то время размещались частный сад и школа, позже – даже гостиница. Последние годы оно стояло полностью заброшенным. Теперь эта территория оживет. Администрацией Владивостока были предприняты все меры, и здание удалось вернуть муниципалитету. В нем запланирован детский сад. Однако жителей микрорайона волновал вопрос сохранения деревьев и сквера, расположенного рядом. Специалисты администрации пересмотрели проект строительства детского сада. Подъездные пути и детские площадки были перенесены на другую сторону учреждения. Это позволило сохранить деревья нетронутыми. Выслушать остальные пожелания жителей специалисты готовы на общественном обсуждении. Все высказанные мнения будут учтены и направлены в администрацию Приморского края.

Автор: Отдел новостей «В»