Мэрия: «Если ремонт не начнется, будем обращаться в суд» Специалисты администрации города обследуют здание детского сада № 121, расположенного на Интернациональной, 50. Подрядчику предъявлены претензии по некачественно проведенной реконструкции здания, в результате чего в дошкольном учреждении протекают потолок и кровля. Если в ближайшее время подрядчик за свой счет не устранит допущенные им ошибки, специалисты мэрии намерены обратиться в суд, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Еще не истек гарантийный срок на работы, все недоделки подрядная организация обязана устранить за свой счет. Однако пока, несмотря на многочисленные обещания решить проблему, подрядчик на объект не вышел. Ему дано несколько дней. Если ремонт не начнется, будем обращаться в суд», – прокомментировали специалисты по работе с учреждениями образования администрации города.

Напомним, что в сентябре этого года три группы детского сада, расположенные на третьем этаже, были закрыты из-за протекания кровли. Большинство детей направили в другие группы этого же сада. 30 малышей переведены в соседнее детское учреждение. Уже тогда подрядчику было направлено письмо о необходимости проведения ремонта. Однако существенных изменений не произошло.

Справка «В»

Здание нынешнего «Золотого ключика» ввели в эксплуатацию 50 лет назад. В 90-е он был передан в аренду в частные руки, и, чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. После того как объект был передан в муниципалитет, здесь была проведена масштабная реконструкция: перепланировка и капитальный ремонт помещений, замена инженерных сетей, установка пластиковых окон, реконструкция фасада. С нуля был возведен новый коридор-галерея – это позволило снести стены старого коридора и значительно расширить игровые комнаты. В результате сад принял 350 детей.

Автор: Отдел новостей «В»