Янтарь задержали на границе Без малого три килограмма, точнее, 2,6 кг незадекларированного необработанного янтаря, пытались провезти через таможенный пункт «Пограничный» жители Китая и России. Мужчина и женщина спрятали драгоценную смолу под одеждой.

Как сообщила пресс-служба Уссурийской таможни, сначала попался турист из КНР. При устном опросе он заявил, что не имеет при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию, однако при этом он заметно нервничал. На предложение таможенников выдать незадекларированные товары, мужчина сознался, что под одеждой он спрятал два пакета с янтарем.

Аналогичная ситуация задержания происходила с женщиной, следовавшей тем же маршрутом. Гражданка РФ сокрыла необработанный янтарь в почтовом пакете, а также в носках, которые были примотаны к телу.

Оба туриста пояснили, что янтарь скрыли от таможенного контроля, так как не знали, разрешен ли вывоз полудрагоценного камня из России или нет.

Любителям янтаря грозят штраф и конфискация контрабанды.

Автор: Отдел новостей «В»