Незаконных торговцев привлекли к ответственности в Первомайском районе На минувшей неделе сразу три недобросовестных предпринимателя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы в Первомайском районе Владивостока. Они без разрешений вели реализацию овощами, фруктами и другими товарами на улицах Борисенко, Калинина и Олега Кошевого, сообщили в пресс-службе мэрии.

Представители районных административно-территориальных управлений и специалисты профильных управлений городской администрации продолжают рейды по пресечению незаконной торговли, а также привлечению к ответственности нарушителей правил благоустройства приморской столицы. Недобросовестных предпринимателей штрафуют и обязуют убрать нестационарные торговые объекты. Если торговцы не делают этого добровольно, то их лотки и палатки попадают под принудительный демонтаж.

На прошлой неделе в Первомайском районе к административной ответственности привлечены граждане, осуществляющие незаконную реализацию продуктов по адресам: Борисенко, 100, Калинина, 253 и Олега Кошевого, 7а. За аналогичные правонарушения также привлечен ряд граждан и в других районах краевого центра.

За незаконную торговлю гражданам придется заплатить до 1500 рублей, должностным лицам – до 5 тысяч, а юридическим – до 50 тысяч рублей.

«Помимо этого, недобросовестных предпринимателей ждут штрафы и за размещение нестационарных торговых объектов – лотков, палаток и т. д. Гражданам это правонарушение обойдется до 3 тысяч рублей», – пояснили в административной комиссии района.

Напомним, согласно новым правилам благоустройства Владивостока всех нарушителей привлекают к административной ответственности и штрафуют. Так, придется заплатить за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства.

Автор: Отдел новостей « В »