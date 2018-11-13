Статус «дети войны» получат более 112,5 тысячи приморских пенсионеров Закон о «детях войны» вступил в силу с понедельника, 12 ноября, сообщили в пресс-службе края.

Документ устанавливает льготный статус и меры социальной поддержки для постоянно проживающих в Приморье граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Для «детей войны» предусмотрены ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны в размерах, устанавливаемых администрацией Приморского края, льготы по транспортному налогу, компенсации расходов на оплату ЖКУ в размере 50 %, а также 100 % компенсации расходов на оплату взноса за капитальный ремонт.

Кроме того, льготники этой категории имеют право на первоочередной прием в организации социального обслуживания.

По информации краевого департамента труда и социального развития, новый закон коснется более 112,5 тысячи приморских пенсионеров. 27,8 тысячи из них не имеют льготного статуса.

«Льготникам предоставляется право на получение мер социальной поддержки по одному из оснований на выбор, за исключением случаев, предусмотренных законодательством», – уточняют в ведомстве.

На реализацию закона в краевом бюджете на 2019 год запланировано почти 490 миллионов рублей. Вместе с тем по распоряжению врио губернатора Олега Кожемяко на выплаты «детям войны» в этом году предусмотрели почти 22 миллиона рублей.

Для оформления льготного статуса «дети войны» необходимо обратиться в отделы приема граждан по социальной поддержке по месту жительства. Также документы принимают в многофункциональных центрах.

Специалисты обращают внимание на то, что обратиться с документами можно в течение трех лет.

«Предусмотрено, что льготы действуют не со дня подачи заявления, а с 12 ноября 2018 года, со дня вступления закона в силу.

То есть, если оформление статуса произошло в любой день в течение трех лет, человеку сделают перерасчет», – поясняют специалисты и призывают пенсионеров не слишком торопиться и оформить новый статус без очередей, в комфортной обстановке.

Автор: Отдел новостей «В»