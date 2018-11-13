Горожан приглашают на бесплатные мастер-классы В приморской столице продолжается реализация социального проекта «Мы вместе», в рамках которого проводятся серии различных мастер-классов для взрослых, сообщили в пресс-службе мэрии.

На этой неделе пройдут завершающие мероприятия проекта. Владивостокцев приглашают на занятия по изготовлению букетов из продуктов, приготовлению различных блюд, декупажу цветочных горшков и валянию цветка.

«Проект «Мы вместе» объединяет взрослых и людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. В теплой и дружественной обстановке они вместе учатся рисовать, готовить различные блюда и так далее», – отмечают организаторы, которым выступает управление по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Стоит отметить, что в рамках проекта горожане уже учились готовить мясные и рыбные осетинские пироги, стейки, пирожные, обучались азам кофеварения и многому другому.

Всем, кто планирует принять участие в мастер-классах, советуют поторопиться и записаться на участие. Количество мест ограниченно. Запись осуществляется по телефонам: 8-964-454-31-04, 8-924-239-12-79, 8-914-971-01-10. Участие в мероприятиях бесплатное.

Автор: Отдел новостей «В»