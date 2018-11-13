Общегородская ярмарка прощается до апреля следующего года Последняя в этом году ярмарка пройдет во Владивостоке в субботу, 17 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

На следующий день, 18 ноября, на центральной площади города состоится благотворительный праздник «День рождения Деда Мороза».

Традиционно на продовольственной ярмарке горожане и гости Владивостока смогут купить овощи и фрукты, мясную и рыбную продукцию, дары тайги, мед и хлебобулочные изделия от местных производителей. Более 300 фермеров и предпринимателей со всего края предлагают покупателям широкий ассортимент свежих и полезных продуктов.

Общегородская продовольственная ярмарка, организованная администрацией краевого центра, возобновит свою работу в апреле следующего года.

Автор: Отдел новостей «В»