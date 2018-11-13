В Приморье стали меньше красть автомобили и телефоны В минувшую субботу, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел отмечали профессиональный праздник, который в этом году совпал с 300-летием российской полиции. А накануне праздника краевые стражи порядка подвели некоторые итоги работы за год.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, треть всех преступлений на Дальнем Востоке регистрируют в Приморье. Это связано с тем, что наш край – пятый регион по площади и первый по численности населения (около 2 млн человек). Поэтому от граждан поступает множество обращений, и все они отрабатываются и тщательно проверяются. Только за прошлый год в органы внутренних дел поступило порядка 490 тысяч сообщений о происшествиях.

Следователями органов внутренних дел Приморского края окончены расследования порядка 15 тысяч уголовных дел. За последние годы в Приморье снизилось количество преступлений. Так, за 10 месяцев 2018 года зарегистрировано на 9,3 % преступлений меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За последние пять лет снижение наблюдается по общеуголовным видам преступлений: убийствам, грабежам и всем видам краж. Некоторые цифры сопоставимы с 80-м годом (современная статистика МВД как раз идет с этого времени). Уменьшилась криминальная напряженность на улицах и в общественных местах. На 16,5 % снизился уровень подростковой преступности. Снижение регистрации отмечено практически по всем видам преступлений. Так, сократилось количество преступлений тяжкой и особо тяжкой категории, в том числе убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Снизилось число краж, в том числе карманных, транспортных средств, сотовых телефонов.

Позитивных результатов удалось достичь благодаря своевременным сообщениям граждан о совершенных или готовящихся преступлениях, содействию добровольных народных дружин в охране общественного порядка, позволившей снизить криминальную напряженность на улицах и в общественных местах.

Автор: Отдел новостей «В»