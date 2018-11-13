Передали привет детям будущего Во Всероссийском детском центре «Океан» заложили капсулу времени, посвященную строительству новой школы-интерната для одаренных детей, которая должна открыть свои двери 1 сентября 2021 года.

Начало торжественной церемонии закладки капсулы времени дал директор «Океана» Андрей Базилевский.

– В школе-интернате ребята получат те знания и умения, которые им понадобятся в жизни для развития нашей страны в будущем, – сказал он и отметил, что закладка капсул времени уже стала доброй традицией для детского центра. В декабре прошлого года в фундамент будущей дружины «Галактика» заложили капсулу с посланием потомкам.

Общая площадь будущего трехэтажного здания (6700 кв. метров) будет разделена на две зоны. В учебном блоке разместятся кабинеты, рекреация зального типа, санузлы, медицинский блок, кабинет психолога, комната психологической разгрузки и технические помещения. Вход в здание оборудуют двухмаршевой лестницей и пандусом с уклоном, что создаст необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Жилой блок также будет построен с учетом специальных потребностей, а одна из жилых ячеек проектируется специально для маломобильных групп населения.

Образовательный процесс в будущем интернате будет рассчитан на 45 дней по трем направлениям: общепредметное, культурное и спортивное. Приоритетным методом обучения в образовательном комплексе станет программа либерального образования, где учащиеся смогут самостоятельно или с помощью педагога сформировать индивидуальный план обучения, состоящий из числа курсов по разным дисциплинам.

– Отбор детей на смены в новой школе будет проводиться по итогам сдачи портфолио и решения олимпиадных задач. Дополнительные баллы при поступлении получат ребята, которые проявили себя на региональных и всероссийских олимпиадах школьников. Кадровое наполнение сотрудников еще находится на стадии обсуждения, но точно известно, что это будет около ста педагогов, в том числе привлеченные специалисты из Российской академии наук и профессорско-преподавательского состава ведущих вузов страны, – отметила Зоя Соболева, директор школы-интерната для одаренных детей ВДЦ «Океан».

Автор: Отдел новостей «В»