Океанариум закупил опасных лягушек Очень симпатичные внешне, маленькие и, казалось бы, безобидные лягушки-древолазы на самом деле одни из самых опасных обитателей Приморского океанариума.

Как сообщила пресс-служба научного учреждения, коллекцию амфибий экспозиции «Тропический дождевой лес» пополнили три вида пятнистых древолазов. Эти лягушки родом из Южной Америки и знамениты тем, что индейцы мазали их ядом наконечники стрел. Отрава, образующаяся из кожных выделений древолазов, обладает нервнопаралитическими свойствами и смертельно опасна как для животных, так и для человека.

– Эти лягушки не сами вырабатывают яд, а аккумулируют чужой, который получают вместе с пищей, поедая жуков, термитов и других насекомых, – пояснил главный специалист отдела «Тропический дождевой лес» Артем Герасименко. – Наши древолазы питаются тараканами, мелкими мушками дрозофилами, сверчками, мокрицами и многоножками. Так как эти насекомые не ядовиты, то и лягушкам неоткуда взять отравляющие вещества. Но в любом случае брать в руки этих амфибий нужно в перчатках.

Древолазы – небольшие лягушки, их размер обычно не превышает 5-6 сантиметров. Они живут в нижней части тропических лесов и в отличие от многих амфибий ведут дневной образ жизни.

– У нас живут пятнистые древолазы трех видов – патрисия, аланис и цитронелла, – говорит Артем Герасименко. – Цитронелла и аланис – желто-черные, в окраске патрисии тоже есть эти цвета, но лапы у них нежно-голубые. Лягушек мы держим в отдельных террариумах, поскольку, если их много в одном террариуме, начинаются конфликты. Идеальное сочетание для мирного сожительства – один самец и три самки.

Автор: Отдел новостей «В»