Иностранцам грозят миллионные штрафы за порчу земли в Приморье Проверка, которую провели федеральные ведомства по обращению врио губернатора края Олега Кожемяко, выявила нарушения законодательства иностранными сельхозпроизводителями в Ханкайском, Октябрьском районах и Уссурийске.

Нарушителям грозят многотысячные штрафы, а также возмещение нанесенного ущерба. Суммы могут исчисляться миллионами рублей, отметили в пресс-службе региона.

Напомним, что во время встречи в Михайловском районе в начале октября местные сельхозпроизводители обратились к Олегу Кожемяко с просьбой проверить, как аграрные компании, использующие труд иностранцев, соблюдают законодательство в области сохранения плодородия земель, загрязнения окружающей среды и качества выпускаемой продукции. Глава региона пообещал инициировать такие проверки и в случае подтверждения фактов принять меры к нарушителям.

В результате проверок сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения в четырех компаниях, где работали иностранцы, из Ханкайского, Октябрьского районов и Уссурийского городского округа.

«Нарушения выявлены на площади 14 гектаров. Участки заросли сорняком, загрязнены отходами производства, полиэтиленовая пленка после уборки урожая запахивалась вместе с землей на следующий год. Уничтожался плодородный слой почвы», – отметил руководитель Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Дмитрий Зданович.

По итогам проверки иностранные сельхозпроизводители будут привлечены к административной ответственности. Так, за непроведение агротехнических и фитосанитарных мероприятий одной из компании придется заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Также будет подсчитан ущерб, нанесенный земле. Сумма возмещения может составить от 3 миллионов рублей.

Автор: Отдел новостей «В»