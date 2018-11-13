«Луч» бьет рекорды Десятая подряд игра «тигров» без поражений

Владивостокский «Луч» в минувшую субботу провел на своем поле последний матч в нынешнем сезоне. И сделал это блистательно. «Желто-синие» победили, но главное – порадовали своих болельщиков яркой и содержательной игрой.

На закрытие сезона «тиграм» попался клуб «Нижний Новгород», который успешно провел первый круг чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Волжане находились в лидирующей группе и не скрывали своих амбиций побороться за путевку в премьер-лигу. Вот только под занавес сезона забуксовали. Нижегородцы умудрились проиграть подряд две последние встречи и откатились на четвертую позицию в турнирной таблице. Поэтому горели желанием прервать серию неудач и вновь войти в число лидеров турнира. К тому же «Луч» для «Нижнего Новгорода» всегда был командой для пополнения своего очкового багажа (в трех предыдущих очных противостояниях с «желто-синими» у них две победы и одна ничья). Так что в настрое волжан на убедительную победу сомневаться не приходилось.

Но у «тигров» были другие планы. У нашей команды хоть и немного набралось очков в первом круге, но эксперты заметили неуступчивый характер «Луча». «Тигры» в 20 поединках нынешнего чемпионата ФНЛ проиграли всего пять раз и по этому показателю входили в число лучших в первой лиге – редкий и очень достойный показатель для нашего дивизиона. А горечь последнего поражения и вовсе испытали ровно десять туров назад. К тому же за плечами была победа над «Ротором» из Волгограда в предыдущей игре.

Поэтому 10 ноября на стадионе «Динамо» болельщикам продемонстрировали наступательный футбол – игра изобиловала противоборствами и атаками, команды почти не уходили в оборону. Однако удача в тот день была на стороне хозяев встречи.

Со стартового свистка волжане устремились в атаку, они уверенно контролировали мяч в середине поля и постоянно старались пробиться в нашу штрафную площадку.

Хозяева со своей стороны в дебюте отвечали редкими контратаками. И одна из них чуть не завершилась взятием ворот соперника. Красивый удар в правый угол с ходу нанес наш полузащитник Давид Дзахов. Вратарь гостей в отчаянном броске с большим трудом отбил мяч на угловой.

После этого удара нижегородцы сконцентрировались. Территориально они смотрелись предпочтительней, а все свои наступательные силы бросили для прорыва обороны «желто-синих». Они провели несколько опасных атак. Причем одна из них вполне могла завершиться голом. Кто-то из гостей издалека пробил точно в створ, по пути мяч задел одного из наших защитников и, изменив траекторию, уже полетел под перекладину. Положение спас капитан «тигров» голкипер Александр Котляров, отразивший коварный удар.

На 26-й минуте дальневосточникам удалась домашняя заготовка. Все тот же Давид Дзахов, владея мячом в середине поля, выдал четко выверенный пас устремившемуся в прорыв по левому флангу коллеге по средней линии Александру Носову. Волжане не успели создать положение вне игры. И наш хавбек, проскочив сквозь порядки защитников, оказался один на один с вратарем соперника. Он метров с семи-восьми хладнокровно пробил в дальний от себя и вратаря незащищенный угол – 1:0.

Этот гол обескуражил «горожан», и уже «Луч» доминировал на поле, проводя раз за разом опасные атаки. Перед перерывом хозяева могли удвоить результат. Неутомимый Давид Дзахов с дальнего расстояния отправил мяч в створ. Но в этом случае оборона нижегородцев ошибки уже не допустила и сумела заблокировать удар.

Видимо, в перерыве главный тренер «горожан» устроил взбучку своим подопечным, потому что второй тайм они начали затяжным штурмом. Однако Александр Котляров четко держал последнюю линию обороны, а в одном случае даже головой в падении отбил мяч.

Последнюю треть встречи обе команды играли от обороны, они старались подолгу владеть мячом на своей половине поля и в атаку устремлялись лишь при получении позиционного преимущества. Зато увеличилось количество противоборств. Главный судья Артур Федоров из Петрозаводска не стал скупиться на желтые карточки, пресекая жесткую игру соперников.

В концовке поединка волжане еще дважды попытались сравнять счет. Однако наша оборона была начеку, а в одном эпизоде вновь отличился вратарь «тигров», сумев отразить опасный удар гостей. В итоге заслуженная победа приморцев.

Заработав три важных очка, наши земляки упрочили свое положение и поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице. «На повороте» «лучистым» удалось обойти притормозивший в последнее время клуб «Химки» из Подмосковья. Столько же – 28 очков – у ярославского «Шинника», но у него на одну победу больше.

Оставшиеся до зимнего перерыва матчи владивостокский «Луч» проведет на выезде. Сразиться нашим землякам предстоит с аутсайдерами. 14 ноября состоится матч в Калининграде против местной «Балтики». Балтийцы, хоть они и играют на стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу, звезд с неба не хватают и остаются в зоне вылета. Очки им нужны как воздух. Поэтому на домашней арене они будут сражаться только за победу. Однако «тигры» уже почувствовали ее вкус и наверняка станут играть раскрепощенно и уверенно. Пожелаем удачи землякам.

Автор: Николай КУТЕНКИХ