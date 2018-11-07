Быть сильным – нормальное состояние для мужчины Какая диета подходит современному богатырю, и о чем говорит татуировка веселого единорога у него под сердцем

Александр Мирошниченко, мануальный терапевт из Владивостока, официально носит титул самого сильного человека на Дальнем Востоке. Он мастер спорта по пауэрлифтингу и первый в регионе мастер спорта по силовому экстриму. В прямом эфире радио «Лемма» богатырь рассказал о том, что это за вид спорта, можно ли обойтись в нем без химии, почему «силовики» равнодушны к дракам и о других интересных вещах.

Маловато нынче силачей

– Александр, что такое силовой экстрим? Это ведь очень необычный вид спорта, о нем мало знают.

– Каждый вид спорта по-своему необычный. В силовом экстриме за основу взята идея найти самого сильного человека. У нас и титулы так раздаются: самый сильный человек мира, Европы, России, города, квартала, улицы… Для выявления такого человека используются порой очень необычные упражнения, которые проверяют силу во всех аспектах. Иногда нужно что-то тяжелое пронести быстрее всех, иногда – дальше. Или что-то поднять. Как правило, в соревновательной программе пять-шесть упражнений. Невозможно выиграть соревнования, если у тебя только одна часть тела сильная. Это первая особенность силового экстрима. Вторая – использование необычных и нелегких снарядов: шары, покрышки, грузовики таскаем, автомобили тянем.

– Почему же так мало мастеров силового экстрима?

– Дело в том, что силовой экстрим в России все еще набирает обороты и до сих пор не стал видом спорта до конца. Наша федерация присуждает звание мастера спорта лишь с 2018 года. Загвоздка только в этом. Мне посчастливилось стать первым человеком на Дальнем Востоке, кто получил звавние мастера спорта. Мастерский турнир у нас прошел 30 июня в рамках фестиваля Big Boss Pro. Я его выиграл, и мне присвоили это звание.

– А кто сейчас самый сильный человек мира?

– Если объективно смотреть, есть группа лидеров, это ребята из разных стран: Исландия – Хафтор Бьернссон, Брайан Шоу – все еще в очень хорошей форме, Англия – Эдди Холл, Литва – Жидрунас Савицкас, результаты у него уже хуже, чем раньше, но все же очень достойные.

– А вы принимали участие в соревнованиях мирового уровня?

– Есть соревнования общепринятые, титульные. К сожалению, в таких турнирах я пока не участвовал. Надо еще много работать над собой. То, что я самый сильный на Дальнем Востоке, этого по мировым меркам пока еще очень мало. Если говорить просто о международных соревнованиях, несколько раз в год мы ездим в Китай, там очень интересные встречи случаются. В прошлый раз там были ребята из Америки, Новой Зеландии, Австралии, Польши.

– Очень интересно, что вы здраво оцениваете свою форму, признаете, что надо еще много работать. А то часто говорят, мол, выйду и всех порву…

– В силовых видах спорта очень легко отслеживать прогресс своих коллег, конкурентов. Можно заниматься у себя в зале и сопоставлять свой результат с достижениями мировых лидеров. Все сейчас можно посмотреть в Интернете. Не нужно выходить на соревнования, чтобы понять, что ты слабее.

– Когда вы впервые состязались за титул самого сильного человека Дальнего Востока? И нужно ли подтверждать свое лидерство или достаточно один раз победить?

– Конечно, ребята, которые занимаются силовым экстримом, хотят меня победить. Это нормально. Если они у меня выиграют, я буду хотеть их победить. Эта конкуренция и делает спорт интересным. 23 декабря я буду защищать титул самого сильного человека Дальнего Востока на очередных соревнованиях.

– Сколько лет вы уже носите это звание?

– Соревнования за титул я выиграл первый раз в 2014 году, а в 2016-м организовывал сам. Сейчас почти каждые соревнования можно назвать титульными, так как нас мало, на Дальнем Востоке всего человек пять серьезно занимаются. И люди год от года почти не сменяются. Нужно много тренировок, год за годом люди идут к достижениям, здесь сенсаций почти не бывает.

Полтора кило свинины и два эскимо

– Насколько ваш спорт вредный, может, даже опасный?

– Есть мнение, что профессиональный спорт вредный. Это ошибочное мнение. Дело в том, что спорт (я говорю не как спортсмен, а как врач – мануальный терапевт) – это всего лишь инструмент. Нужно соблюдать технику выполнения упражнений, соблюдать методологию: нельзя форсировать нагрузку, свой азарт нужно держать в узде, не перегружаться. Если эти правила соблюдать, любой спорт будет безвредным. Все свои серьезные травмы я заработал, поскользнувшись на льду на улице.

– У вас много татуировок. Когда вы набили первую и имеют ли они для вас какой-то сакральный смысл?

– Стаж моего тату всего полтора года. Первая татуировка у меня появилась недавно, прошлой весной. Все, что изображено на теле, было задумано изначально, мы реализуем одну задумку. Спонтанной была только одна татуировка – веселый единорог с именем супруги.

– Кстати, правда ли, что предложение любимой вы сделали на соревнованиях за титул самого сильного человека Дальнего Востока?

– Это были другие соревнования. Я сделал предложение во время турнира на центральной площади города 9 ноября 2014 года. Я тогда где-то прокололся, она знала, к чему идет дело, но подыграла мне.

– Если не секрет, где познакомились с будущей женой?

– Где я мог познакомиться, если все время либо работаю, либо тренируюсь? Конечно, в зале. Она пришла ко мне заниматься. Полгода я просто тренировал ее, а потом вдруг переехал к ней.

– А какая у вас диета?

– Диета очень сложная. Могу перечислить примерный свой суточный рацион: свинины килограмма полтора, картошки килограмма два-два с половиной, макароны с гречкой надоели уже, два мороженых в день съедаю, иногда могу сладкую воду какую-то выпить, хлеб тоже поднадоел – вместо него съедаю штук шесть сосисок в тесте, майонеза граммов 150. Тысяч шесть-семь калорий в день выходит. По утрам я вижу пресс, жировую прослойку в последнее время уменьшаю. Самая лучшая диета – это рациональное питание. Надо давать организму столько, сколько ему нужно, чтобы он не истощался, но не слишком много, чтобы не поправляться. Питание следует подбирать исходя из цели: хотите набрать или похудеть.

Накачанных больше уважают

– Когда вы почувствовали, что вы сильный, что можете заниматься именно таким спортом?

– Быть сильным – нормальное состояние для любого мужчины. Если мужчина не хочет быть сильным, лучшим, то ему желательно сходить к эндокринологу – проверить уровень тестостерона. Или к психологу – может, какая-то проблема у него на ментальном уровне. У кого-то желание это невелико, у кого-то огромное, и он готов ради этого много сделать. У меня еще в школе были эксперименты с походами в зал. В университете начал ходить на пауэрлифтинг. Борьбой занимался, когда в зале работал.

– Есть ли люди, которые приходят в зал только ради того, чтобы набрать силы для нехороших дел?

– Такие люди, конечно, есть. Я их встречал, но немного. Считаю, что, если хочешь быть сильным в драке, нужно идти в борьбу, бокс. Другое дело, что людей сильных, накачанных уважают больше, боятся, лезут меньше.

– На Руси всегда были богатыри, а сейчас нет их. Вот один сидит, а где остальные?

– Сейчас это не модно, а миром же правят тренды. Сильными во всех планах мужчины быть не хотят. У нас сейчас нет отклика в культуре на богатырскую тему. На Кавказе, например, это находит место, там развита борьба очень сильно. У тувинцев, якутов, несмотря на то, что они по природе своей не очень предрасположены к этому, развиты силовые традиции, занимаются активно и взрослые, и дети. У нас – нет. Часто бывает так: ребенок один раз на занятии получил какую-то совсем незначительную травму, и его сразу забирают из секции. Заниматься силовым экстримом очень тяжело и физически, и в плане инвентаря – его сложно найти. У меня есть нужный инвентарь, я уже года три не беру денег с людей, которые хотят прийти ко мне заниматься. И вы думаете, что есть очереди? Нет.

– А насколько опасна химия в тренировках?

– Опасность химии преувеличена. 99 процентов атлетов, и не только мужчин, используют ее. Это тоже инструмент: главное – не что, а как. Использование лекарств для улучшения результатов – это нормально. Но преувеличен не только вред от них, но и польза. В мире профессионального спорта все используют примерно одни и те же препараты в одних и тех же дозировках, а чемпион-то всего один.

– Расскажите, на каких соревнованиях можно будет вас увидеть в ближайшее время?

– 8 декабря в Хабаровске пройдет чемпионат по пауэрлифтингу. 23 декабря в легкоатлетическом манеже – окружной чемпионат по силовому экстриму на титул самого сильного человека Дальнего Востока. Три номинации будет: легковесы – до 150 килограммов, продвинутые и девчонки. Если кому интересно поучаствовать или поболеть – приходите.

– А в соцсетях можно вас найти?

– И Google, и Instagram выдают меня по поиску просто. Я открыт к общению.

Автор: Наталья ГУСЕВА, РИА VladNews