Под натиском «Авангарда» «Адмирал» застрял в арьергарде Ноябрь для болельщиков «Адмирала», выступающего в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), начался с очередного огорчения: дважды подряд приморская команда уступила омскому «Авангарду». Поединки прошли на нейтральной ледовой площадке, в подмосковной Балашихе, и оба собрали от 4 до 5 тысяч зрителей, прибывших в основном из Омска. «Морякам» без подобной поддержки было ой как непросто.

Сибирский клуб со своим сильным подбором игроков является одним из лидеров российского хоккея. В турнире 2018/2019 годов он уверенно держится на втором месте в Восточной конференции КХЛ, опережая даже прославленные команды – магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Поэтому фаворит матчей в Балашихе был известен заранее. Впрочем, дальневосточники без боя сдаваться не собирались.

В роли догоняющих

В поединке 1 ноября стартовый отрезок остался за омичами. Уже на четвертой минуте «ястребы» открыли счет благодаря быстрой и красивой комбинации своей первой тройки нападения – 1:0. А за четыре минуты до конца периода индивидуальным мастерством блеснул олимпийский чемпион-2018, двукратный чемпион мира Сергей Широков. Наш Никита Серебряков не смог отразить его бросок – 2:0.

Такое обескураживающее начало вынудило тренерский штаб «Адмирала» в перерыве сделать перестановки в составе. Это принесло свои плоды, и приморцы выравняли игру. На 34-й минуте Войтех Полак с подачи Глеба Зайцева сократил разрыв в счете – 2:1. Под занавес периода обе стороны обменялись голами. Вначале «ястребы» восстановили комфортное преимущество в две шайбы – 3:1. Но уже через минуту наш капитан Сергей Коньков после четкой комбинации своих напарников на льду Владимира Бутузова и Карела Кубаты вновь сократил отставание – 3:2. При этом в обоих случаях арбитры засчитали шайбы только после видеопросмотров.

Третий период в большей степени остался за «моряками», они играли слаженно, с прицелом на взятие чужих ворот и уже в стартовой атаке были близки к успеху. Но после очередного броска наших шайба «не захотела» пересекать ленточку ворот, остановившись в миллиметрах от нее. А на добивание никто не подоспел.

И тут же сибиряки вновь увеличили отрыв в счете, отличился Ансель Галимов – 4:2. Наши земляки усилили давление, постоянно атакуя соперника и бросая по его воротам из разных положений. Во второй половине заключительного отрезка матча «Адмирал» забросил третью шайбу. Это в большинстве отличился Александр Стрельцов. Правда, арбитры усмотрели нарушение правил и отказались засчитывать гол. Однако спустя еще минуту защитник Александр Угольников броском от синей линии вновь подарил «Адмиралу» надежду на спасение – 4:3. «Моряки» продолжали доминировать на льду. Но сравнять счет им так и не удалось.

Матч нереализованных возможностей

3 ноября «Адмирал» и «Авангард» сошлись в повторном матче. И вновь игра началась с шайбы в ворота Никиты Серебрякова – 1:0. Только на этот раз гол получился не в результате красивой комбинации, а после обидного рикошета от конька кого-то из наших защитников. Затем «моряки» не сумели реализовать большинство. А под занавес периода омичи в равных составах забросили вторую шайбу – 2:0.

Во втором отрезке команды играли в открытый хоккей, поочередно обмениваясь острыми атаками. Однако приморцы свои шансы не использовали. К примеру, хорош был выход нападающего Владимира Бутузова один на один с вратарем омичей. Но и только. А вот «ястребы» в такой же ситуации забросили в третий раз.

Третий период «Адмирал» традиционно провел в атаках, пытаясь отыграться. Однако «морякам» удался лишь гол престижа. На 50-й минуте отличился Константин Глазачев, которому ассистировал Кирилл Воронин. В итоге очередное поражение – 3:1.

Да, положение «Адмирала» незавидное. В турнирной таблице Восточной конференции он прочно обосновался на предпоследнем месте (набрав в 26 матчах лишь 13 очков), хуже дела только у новосибирской «Сибири».

Сейчас в чемпионате наступил недельный перерыв, связанный с выступлениями олимпийской и молодежной сборных России в различных турнирах. Ближайший матч у приморской команды намечен на 12 ноября в Череповце против местной «Северстали».

Автор: Николай КУТЕНКИХ