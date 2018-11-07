«Спартак» сражается за новый чемпионский титул Владивостокский клуб «Спартак-Приморье», который является действующим чемпионом страны, догнал лидирующую группу в первенстве России в суперлиге по баскетболу среди мужских команд. В прошедшем туре наши земляки смогли на чужой площадке в Ижевске переиграть команду «Купол-Родники» со счетом 80:88.

Приморцы захватили лидерство уже с начала матча, постоянно наращивая преимущество. Лидером стартовой пятерки стал наш центровой Максим Кривошеев, штампуя удачные попадания с дальней дистанции. Первую 10-минутку «Спартак» выиграл с небольшим преимуществом – 17:21.

Особо нашей команде удалась вторая четверть, в которой она набрала 35 очков. Несмотря на тайм-ауты соперника, остановить быстрых нападающих «красно-белых» из Владивостока Сергея Чернова и Григория Мотовилова ему не удавалось. К большому перерыву гости оторвались от хозяев на 23 очка. К этому моменту «Спартак» забил с игры 62 % бросков, а «Купол-Родники» почти в два раза меньше – 32 %.

Третья четверть не отличалась результативностью, и ее наша команда выиграла с разницей в два очка, но осталась без основного центрового: Кривошеев покинул площадку из-за перебора личных фолов.

В заключительной 10-минутке «Спартак» выпустил на площадку молодых игроков, чтобы они набирались опыта. А вот хозяева предстали совсем другой командой. Они сумели на завершающем этапе буквально завестись. Команде Удмуртии удалось отыграть 15 очков. Но на большее спортсменов Ижевска уже не хватило.

– Я считаю, что мы хорошо провели первую половину поединка, особенно это касается игры в защите, – поделился мнением после матча главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – В четвертой четверти немного отпустили соперника. В проигранном отрезке он начал хорошо играть, много забил и хорошо защищался. «Купол» почти догнал нас, но в итоге мы довели игру до победы, так что спасибо ребятам за старание, за отличную игру.

Таким образом, у нашей команды после 6 игр 11 очков. Столько же набрали «Самара», питерский «Спартак», уральский ТЕМП и сахалинский «Восток-65». Похоже, что только эти клубы и нацелились на новый чемпионский титул. Однако не стоит недооценивать «Новосибирск», «Уралмаш», «Иркут» и «Химки-Подмосковье». Остальные соперники вряд ли смогут составить им конкуренцию.

Следующие матчи «Спартак-Приморье» проведет на домашней площадке. Нашими соперниками в рамках действующего чемпионата будут «Университет-Югра» и «Урал», а 14 ноября в спорткомплексе «Олимпиец» состоится ответный матч 1/8 финала Кубка России с петербургским «Спартаком».

Автор: Николай КУТЕНКИХ