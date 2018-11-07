«Луч» взял реванш у «Ротора». И покинул зону вылета Прекрасный матч провел на родном поле в минувшее воскресенье владивостокский «Луч» против волгоградского «Ротора».

К началу этого поединка обе команды располагались в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), однако волжане имели на два очка больше. Наши земляки горели желанием взять реванш за гостевое поражение в первом круге. «Машиностроители», в свою очередь, планировали за счет этой игры приблизиться к лидирующей группе, к тому же в десяти последних матчах у них было всего одно поражение от находящегося на первом месте «Тамбова». Поэтому обе стороны настраивались на упорную игру до победного конца.

Встреча началась без раскачки, противники поочередно переходили в наступление. В дебюте форварды обеих команд обменялись опасными ударами, но мячи пролетели рядом со штангами.

Такие прорывы нападения создали множество проблем обороне, волжские и приморские защитники стали все чаще нарушать правила. К середине первого тайма оба соперника заработали на двоих пять желтых карточек. Еще в одном случае главный судья Иван Сиденков (Санкт-Петербург) указал на 11-метровый. Это когда на 31-й минуте нашего нападающего Илью Визновича завалили на газон в чужой штрафной площадке. Пенальти четко исполнил приморский хавбек Наиль Замалиев – 1:0. Лишь после этого игроки успокоились и старались больше не нарушать правила.

В начале второго тайма «желто-синие» имели шанс удвоить свое преимущество. Хозяева провели интересную комбинацию, но при завершающем ударе мяч катился медленно и не пересек линию ворот. В следующей атаке у наших вновь не получился завершающий удар.

Справедливости ради отметим, что и волжане не упустили шанса сравнять счет. Но, к счастью, вратарь «Луча» Александр Котляров отбил сложный и коварный удар соперника.

Еще раз наш голкипер спас команду уже в добавленное время: мяч летел четко под перекладину, но у него на пути вновь встал Котляров. Под занавес поединка «тигры» могли удвоить счет, однако удар полузащитника Максима Машнева не достиг цели.

В итоге «Луч» добавил в свою копилку три очка, показав при этом качественную игру.

– С приходом осени ухудшилось состояние поля на стадионе, к тому же сильный ветер вносил свои коррективы в игру, – отметил на итоговой пресс-конференции главный тренер «Луча» Рустем Хузин. – Однако погода не смогла нам помешать. Мы старались показать зрелищный футбол. У «Луча» было несколько хороших моментов. В целом соперник достойный, игра была соответствующей. Зато сейчас мы уже опережаем «Ротор» на одно очко. Поздравляю всех болельщиков с заслуженной победой. До наступления зимних каникул нас ожидает несколько сложных матчей дома и на выезде. Но, к счастью, у нас несколько игроков залечили травмы (за исключением Андрея Часовских), поэтому восстановилась скамейка запасных. Это поможет нам достойно пройти завершающий отрезок в этом году. Играть будем только на победу.

В турнирной таблице «Луч», набрав 25 очков, оторвался от зоны вылета и переместился на 12-е место. «Желто-синие» вплотную приблизились к своему соседу – «СКА-Хабаровск», у которого в наличии 26 очков.

Следующий поединок владивостокский клуб вновь проводит на своем поле. 10 ноября в гости к нам приедет команда «Нижний Новгород». Она сейчас уверенно держится на четвертом месте и имеет все шансы побороться за путевку в премьер-лигу.

Автор: Николай КУТЕНКИХ