Ноябрьские сомнения новичков Теплой поздней осенью забот на участке не убавляется

Наступила осень, а дел на участке не убавилось. Важно как следует подготовиться к следующему сезону. Очень много вопросов у новичков, которые с желанием начали заниматься садом и в целом дачей. При первой же возможности они консультируются у специалистов или более опытных дачников.

– На улице еще довольно тепло. Не поздно выйти дружным фронтом против болезней и вредителей, чтобы в следующем сезоне их было меньше? – интересуется молодая дачница Варвара у ученого агронома на занятии садоводческого клуба.

– Если вы не сделали этого в конце октября, то в начале ноября следует опрыскать кусты и деревья концентрированным раствором минеральных удобрений. Можно воспользоваться мочевиной (карбамидом), разведя 700 г на 10 л воды или даже поваренной солью (1 кг на 10 л воды). Опрыскивать следует не только надземную часть растений, но и почву под посадками.

Начинать надо с самых концов веток, где откладывает яйца тля. Затем опрыскайте все веточки, их развилки и трещины, куда прячутся на зиму многие вредители, тщательно обработайте стволы и стебли. Если на деревьях еще висит листва, опрыскивание делайте прямо по листьям.

Почему такая обработка проводится в конце осени? Потому что растения к этому времени должны уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение проникнет внутрь, нарушится солевой обмен, и вредитель погибнет. Растению же во время покоя вы вреда не нанесете.

Безусловно, летом такое опрыскивание делать нельзя: оно вызовет химический ожог не только у листьев, но и у завязей.

– Надо ли осенью делать в саду перекопку приствольных кругов?

– В ответ хотелось бы спросить: а вы отдаете себе отчет, для чего нужна перекопка? Для того, чтобы между комьями земли проникла вода и зимой замерзла, проморозив и тем самым погубив зимующих в толще грунта вредителей. Кроме того, для улучшения воздухообмена. Если есть в этом необходимость, то перекапывайте. Но если вы опрыскали сад от болезней и вредителей, замульчировали почву органикой, то она не уплотнилась, а, наоборот, стала рыхлой и воздухопроницаемой. Поэтому перекопку можно не делать.

– Нужно ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги? И не поздно ли это сделать сейчас?

– Органику надо вносить после окончания сокодвижения, иначе она может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить ее надо не в приствольные круги, а по периметру кроны, где находятся сосущие корешки растений.

– Еще один волнующий вопрос: листву в саду осенью надо сгребать и убирать?

– Нет, этого делать не следует. Наоборот, надо сгребать ее под посадки по периметру кроны, чтобы утеплить зону сосущих корней. Почему сгребают да еще и сжигают листву’? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители болезней и некоторые вредители. Но вы-то от них листву избавили. Весной также не следует убирать листву из-под посадок. Пройдет несколько теплых дней, и от ее неопрятного вида не останется и следа. Ее растащат по своим ходам дождевые черви, съедят и выработают гумус. Перепревающая листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве накапливается, а не уменьшается.

Автор: Надежда БРАЖИНА