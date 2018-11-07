Арсеньевский садовод – о своем опыте Новую книгу выпустил Виктор Мешков

Новую книгу выпустил известный приморский виноградарь и садовод Виктор Мешков. К общему названию «Практика садоводства» автор дал подзаголовок – «Селекция винограда и плодово-ягодных культур». С одной стороны, издание можно рассматривать как продолжение книги Виктора Михайловича «Моя виноградная наука», но с другой – это все-таки совершенно новая работа, обобщившая опыт арсеньевского садовода за последнее время.

Привлекает в книге доверительный тон автора со своими читателями, его стремление просто и понятно донести свои наработки. А их немало, ведь Виктор Михайлович во всем идет своим путем, до всего доходит на основе собственных экспериментов и исследований.

Приведем лишь один пример – о том, как Мешков рассказывает про обрезку сада: «Обрезку плодовых деревьев я делаю осенью, после первых заморозков, вопреки общему мнению, что делать такую обрезку лучше весной. Размышляя в свое время на эту тему, я исходил из того, что глубокой осенью при минусовой температуре вся микрофлора замирает и нет опасности заражения деревьев через открытые раны, полученные при обрезке. Кроме того, плодовые деревья в это время впадают в состояние глубокого покоя. И, очевидно, как и живые существа, почти не чувствуют ран, которые приходится им наносить. Возможно, тут уместно провести аналогию с операцией, которую человеку делают под наркозом и без него. Во втором случае страданий пациенту доставляется меньше. Так и в случае с деревьями. Осенью сокодвижения у них нет, ранки, нанесенные при обрезке, быстро подсыхают. А поскольку вредная микрофлора в это время отсутствует, даже замазывать садовым варом места срезов необязательно, обрабатываются только крупные раны. К весне поверхность ранок подсыхает настолько, что становится вообще недоступной для всякого рода патогенов. Кроме того, осенняя обрезка сохраняет время для напряженного весеннего периода».

Автор: Надежда БРАЖИНА