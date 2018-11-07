Бархатцы выстояли до Дня единства Любимцы цветоводов и озеленителей бьют рекорды

Бархатцы нынешней осенью побили все рекорды стойкости, хотя и считается, что они страдают от заморозков. Многие горожане, принявшие участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства, в парках и скверах Владивостока любовались все еще нарядным цветением этих однолетников.

– Я очень люблю неприхотливые и милые цветы, – призналась дачница Людмила после тура вальса на площадке перед Домом молодежи на Второй Речке. – Мы пришли с мужем потанцевать под красивую музыку нашей молодости. И, конечно же, обратили внимание, что клумбы еще не опустели. В первую очередь порадовали мои любимцы.

Известно не менее полусотни видов бархатцев, но в озеленении используют в основном три из них: прямостоячие, отклоненные и тонколистные. В последних трудно узнать родственников традиционных тагетесов (так еще называют бархатцы). Но, по большому счету, это отнюдь не новинка. Бархатцы тонколистные, или рассеченные (мексиканские) используются в озеленении с XVI века. Они невысокие, цветочки мелкие, немахровые, диаметром 1-2 см, но очень привлекательные. Особенно выигрышно смотрятся при посадке целыми куртинами. Отличаются они и более тонким ароматом.

– По форме махровые соцветия бархатцев делят на гвоздиковидные (преобладают язычковые цветки), переходные (несколько рядов язычковых и центр из разросшихся трубчатых) и хризантемовидные (один ряд язычковых, или их нет совсем, и сильно сросшиеся трубчатые), – рассказала руководитель цветочной группы Приморской овощной опытной станции Наталья Лапина. – Окраска соцветий однотонная: лимонная, желтая и оранжевая.

Размножают бархатцы семенами, которые можно сейчас собрать. Это перекрестноопыляемая культура, цветки охотно посещают бабочки, пчелы, шмели и другие насекомые. Поэтому надо учитывать, что необходима пространственная изоляция при выращивании нескольких сортов одного вида на семена.

– Величина и масса семян у различных видов неодинаковая, – обратила внимание на важный момент Наталья Васильевна. – В 1 г содержится 250-300 семян тагетеса прямостоячего, 350-400 семян тагетеса отклоненного и 650-750 семян тагетеса тонколистого.

Плод – семянка. Характеризуется довольно коротким сроком вегетации. Цветение наступает через 50-80 дней, и семена созревают на 100-120-й день после появления всходов.

Рассадным способом выращивают бархатцы прямостоячие. В наших условиях семена высевают во второй половине марта – начале апреля. Другие виды можно высевать сразу в грунт в конце мая, но тогда цветение будет сдвинуто на июль. При посеве семян в грунт парника всходы появляются через 6-8 дней. Для роста растений нужны температура 18-22 градуса и достаточное количество света. Сеянцы пикируют в фазе появления второго настоящего листа. При редком посеве можно выращивать без пикировки.

Наталья Лапина порекомендовала следующие сорта и гибриды для оформления и срезки:

Крэкерджек – гвоздиковидный, крупный (10-12 см в диаметре), высотой 80-100 см, в смеси окрасок;

Оранжпринц – высотой 70-80 см, гвоздиковидные соцветия ярко-оранжевые диаметром 9-10 см;

Гавайи – высотой 60-70 см, гвоздиковидные, махровые соцветия ярко-оранжевой окраски диаметром 10-11 см.

При выращивании в контейнерах лучше всего себя зарекомендовали сорта и гибриды:

Дискавери F1 – серия высотой 20-25 см, очень компактная, с крупными соцветиями диаметром 5-6 см;

Солнечный луч – высотой 35-40 см, очень компактный, хризантемовидные соцветия диаметром 5-6 см, ярко-оранжевые.

Бархатцы отклоненные (французские) – растения высотой 15-20 см, компактные или рыхлые, соцветия диаметром 3-7 см, гвоздиковидные, хризантемовидные или переходные. Языковые цветки в соцветии желтые, красно-коричневые и двухцветные, трубчатые – желтые или оранжевые. Соцветия махровые и немахровые.

Среди немахровых сортов бархатцев отклоненных для выращивания в открытом грунте Наталья Лапина порекомендовала:

Монетту – высотой 30 см, соцветия диаметром 4-5 см, золотисто-желтые с небольшими коричнево-красными пятнами у основания язычковых цветков;

Ред Мариетта – высотой 25-30 см, соцветия красно-бордовые.

При выборе махровых сортов этого вида не ошибетесь, если выберете Софию и Ханикомб.

Все виды, формы и сорта бархатцев отличаются быстрым ростом. Цветение начинается в июне и продолжается до заморозков. Отцветшие соцветия закрываются побегами высших порядков ветвления, поэтому декоративная ценность растений не снижается.

Дачников бархатцы привлекают не только своей красотой, но и пользой. Их корневые выделения обеззараживают почву от грибковых заболеваний, поэтому их полезно сажать за год до посадки астр, душистого горошка и других видов, страдающих от фузариоза. Посаженные на грядки с томатами и земляникой, эти цветочные культуры отпугивают нематод.

Осенью отцветшие растения бархатцев не выкидывайте, а заделывайте в почву при перекопке. На сильно пораженном фузариозом месте полезно вырастить бархатцы до цветения, а затем, порезав их, перекопать.

Справка «В»

Бархатцы тонколистые имеют куст компактный, высотой 20-60 см; листья мелкие, сильно рассеченные; соцветия мелкие (в диаметре 2-3 см), немахровые, желтые, золотисто-желтые, оранжевые. Сорта: Голден Джем, Паприка, Урсула.

Автор: Надежда БРАЖИНА