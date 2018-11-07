Красота, которой мы гордимся Радио «Лемма» подвело итоги конкурса «Леди Осень – 2018»

Осень – чудесная пора. Это совершенно другие ощущения от новых красок и звуков, от терпкого запаха осыпающейся листвы. Природа предстает во всем своем великолепии и дает нам шанс запечатлеть ее красоты.

– Именно эта золотая пора в 2011 году впервые вдохновила коллектив радио «Лемма» провести конкурс «Леди Осень». Весь мир признает, что самые красивые девушки, женщины живут в Приморье. Вот мы и решили соединить красоту осенней природы с очарованием наших приморских красавиц, – рассказывает креативный директор радио «Лемма» Оксана Якуш.

В этом году фотоконкурс «Леди Осень», проводившийся уже восьмой раз, традиционно привлек множество участниц. Конкурсные фотографии оказались такими же разнообразными, как и сама осень, а обаяние наших прекрасных женщин привлекло внимание жителей не только Приморья, но и других уголков планеты (Шарон Кларк – см. стр. 2).

Чествование победительниц и вручение призов состоялось в прямом эфире радио «Лемма», в вечернем шоу «Два в одном». Не только ведущим было интересно познакомиться с финалистками, но и сами девушки были рады увидеть друг друга в реальной жизни, оценить конкуренток и найти новых подруг.

Итак, вот их имена:

1-е место и титул «Леди Осень – 2018» присуждены Евгении Романовой;

2-е место досталось Юлии Потапенко;

3-е место заняла Мария Зверева.

Приз зрительских симпатий заслужила Наталья Шкель.

Также согласно условиям конкурса пятый победитель выбирался посредством генератора случайных чисел (рандомайзер) из десяти девушек, прошедших в финал. В этот раз фортуна улыбнулась Жанне Журавлевой, именно ее фото выбрала компьютерная программа.

Спасибо всем участницам конкурса «Леди Осень – 2018» за подаренную нам теплоту, красоту и очарование. Восхищаемся, гордимся, поздравляем! Спасибо всем, кто поддержал конкурс радио «Лемма», и всем, кто принял в нем участие!

Официальными партнерами и спонсорами конкурса «Леди Осень – 2018» выступили:

салон цветов «Роза ДВ int»;

ювелирный дом «ISTA»;

русский исторический парк «Изумрудная долина»;

музей-мастерская керамики «Жар-птица» (г. Фокино);

компания «Кулмарт».

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН