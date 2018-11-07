«Квартет И»: Мы офигенные! Один из самых популярных артистических коллективов страны отмечает свое 25-летие

«Квартету И», который зритель полюбил за «День выборов» и «День радио», уже четверть века. В это трудно поверить: они так молоды, так искрометно шутят, полны энергии и сил… Накануне праздника, который артисты собираются отмечать с особым размахом, они признались, почему у них так и не случилось «развода», зачем собираются читать чужие письма и кто из них «серьезный псих».

А кто же пятый?

Ростислав Хаит, Александр Демидов, Леонид Барац и Камиль Ларин познакомились в ГИТИСе, где учились на эстрадном факультете. По их словам, сдружились еще на первом курсе, когда поехали на картошку в один из колхозов. Там и возникла идея создать свой коллектив. И вскоре они выпустили свой первый спектакль «Это только штампы» про студенческую жизнь.

Правда, на самом деле в коллективе пятеро участников. Фактически за кадром остается их друг и бессменный режиссер театральных постановок Сергей Петрейков. Он тоже начинал вместе с ними. А название коллективу придумал Александр Демидов. Значение слова «квартет», думаем, объяснять не надо, а «И» в данном случае – «и так далее». За 25 лет было выпущено огромное количество спектаклей, снято восемь фильмов. И нам еще обещают продолжение.

В жизни ко многим вещам «квартет» плюс режиссер относятся с юмором, так же, как в своих спектаклях. Много шутят, любят розыгрыши. Порой даже сами путались: где правда, а где всего лишь смешная выдумка. Предлагаем вам самим разобраться в этом.

Вы не поверите, но Градский будет петь

– Как вы будете отмечать свое 25-летие?

Леонид Барац: – У нас три серьезных события намечено на юбилейный год. Сначала спектакль «Песни и письма мужчин». Вместе с нами на сцену выйдут «Машина времени», «Чайф» и Александр Градский. А потом мы будем выпивать все вместе в каком-нибудь укромном месте. Затем выпустим еще одну постановку – некий такой «квартирник». И третья важная часть наших празднований – это фильм «Громкая связь», режиссером которого стал Алексей Нужный и в котором мы все сыграли главные роли. Выходит фильм в прокат уже в конце февраля 2019 года.

– А что Александр Градский будет делать в вашем спектакле?

Ростислав Хаит: – Вы не поверите: петь. Когда-то Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали песню «Как молоды мы были», и с тех пор Александр Градский поет ее на каждом юбилее. И это всегда на разрыв. Мы тоже не избежим этой участи. А познакомились мы с ним лет десять назад.

– Вы еще сказали про некий «квартирник»… Что он будет собой представлять?

Леонид Барац: – У нас есть ощущение, что в обществе создался дефицит нормального человеческого общения. Все как-то забыли, что не только можно разговаривать о ценах на нефть, о Сирии и о котировках на бирже, но и просто вести душевные разговоры ни о чем. Вот так и попробуем его провести.

Ростислав Хаит: – Попробуем объяснить, откуда мы выросли, почему стали такими, какими стали. Вот мы с родителями смотрели одни и те же фильмы, читали одни и те же книги, знали одни и те же стихи. У меня детей нет, но, как рассказывают мне ребята, с их детьми уже не так – они уже не воспринимают те фильмы, которые нравятся их родителям. Мы, конечно, не сможем провести массовый ликбез в мировом масштабе. Но хотим рассказать молодым людям, которые приходят к нам в театр, кто мы такие, что любим смотреть, читать и так далее…

Кино и юмор

– Фильм «Громкая связь» – это же ремейк итальянской картины «Идеальные незнакомцы»? Когда семеро друзей встретились за ужином и начинают играть в игру, во время которой зачитывают вслух СМС и отвечают на все звонки по громкой связи?

Леонид Барац: – По сути, так и есть. Но хотелось бы кое-что пояснить. У продюсера Рубена Дишдишяна сначала возникла идея снять ремейк. А потом он пригласил нас, и во время работы над сценарием мы вписали какие-то свои диалоги, мысли, ощущения – то, чем мы живем. Для нас этот шаг был логичен, и над этим было интересно работать. В фильме кроме нас заняты Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анна Уколова…

– А помните, как снимали свой первый фильм – «День выборов»?

Ростислав Хаит: – Это было в 2006 году. У нас не было опыта съемок в кино. Евгений Стеблов, который снимался с нами, посмотрел и сказал: «Забудьте все, что вы делаете в театре. Тут надо иначе». И вот мы как-то иначе и пробуем. Уже на съемках «Громкой связи» произошла важная вещь: мы поняли, что выросли! В творческом плане, конечно. Например, перестали бегать к плейбеку – это такой монитор, где можно смотреть дубль. Мы вообще перестали этим заниматься – доверились режиссеру. В общем, мы офигенные!

– Традиционный вопрос, раз уж мы говорим про кино: кого бы вам хотелось сыграть в будущих кинолентах?

Леонид Барац: – Ивана Грозного. Мне нравится ударение в его фамилии.

Камиль Ларин: – Я бы сыграл Никиту Михалкова. Я как-то с Егором Кончаловским встретился в гримерке и решил подойти со спины. Постарался спародировать интонации Никиты Сергеевича, заговорил как он. Егор аж подскочил!

Ростислав Хаит: – Я бы попытался сыграть в байопике о Зидане. Вам все эти слова знакомы?

Александр Демидов: – А я работаю над проектом, где хотел бы сыграть Юрия Никулина. Это планы, которые действительно могли бы осуществиться.

«Вместе мы – сила!»

– За четверть века сколько раз вам хотелось разбежаться?

Ростислав Хаит: – Если говорить честно, то серьезных попыток к «разводу» не было ни одной. Всякие одномоментные декларации, сами понимаете, могут быть где угодно – в любой семье, в любой группе…

Леонид Барац: – Надеюсь, что на меня никто не обидится из присутствующих, а, наоборот, возгордится тем, что я его назову. У нас есть два таких настоящих, серьезных психа. От них, бывало, исходила угроза. Это наш режиссер Серей Петрейков и Саша Демидов. И от них часто слышалось: «Все, я уйду из театра!» И первые десять раз я даже этому верил – это было прямо так по-настоящему! А потом уже привык…

– Но были же мысли, наверное, у кого-то уйти в сольное плавание?

Ростислав Хаит: – Мне кажется, что каждый из нас четверых понимает: если говорить о самовыражении в профессии, то вчетвером мы можем самовыразиться гораздо сильнее, чем поодиночке. После этих слов, по идее, должно закончиться интервью: все плачут и благодарят друг друга! (Смеется.)

Александр Демидов: – Тут главное, чтобы в умах ни у кого (а это можно сказать про любой коллектив) не закрадывалась мысль: «Я же главный! Я же чуть больше понимаю, чем они!»

Камиль Ларин: – Можно я на этот вопрос отвечу? Распадаются группы по двум причинам: бабы или бабки. У нас нет ни того ни другого. А если серьезно, то Саша прав. Как только я скажу: «Все, я тут главный!» – не в смысле, что я вот сказал и сейчас все сделаю, разберусь, а в смысле, что внутри себя возвысился над другими, – вот в этом вся причина. И мы это, я надеюсь, понимаем. Поэтому и отмечаем вместе 25-летие.

– Но все же каждый из вас, наверное, получает сторонние предложения?

Ростислав Хаит: – У нас есть совместные проекты. Спектакль, например, делаем раз в три года, фильм – раз в два года. Это главное – участвовать во всем этом. Во всем остальном каждый может делать то, что ему хочется и нравится.

Александр Демидов: – Главное, чтобы это не мешало нашей общей деятельности, она главнее. Но вот Леонид и Ростислав принципиально не снимаются в других проектах, а мы с Камилем делаем это. Плюс у меня три музыкальных альбома и свой коллектив «Демидовband».

Леонид Барац: – Ты еще забыл сказать, что у тебя есть приз «Поэт года». На самом деле у него есть такая награда, причем в номинации «Лирика».

Ростислав Хаит: – А я, кстати, «Мистер круиз 1989 года». Это действительно так! У меня никаких театральных премий нет, так что пока это мое единственное достижение в области премий. У меня эта награда до сих пор хранится.

– И что вы сделали для того, чтобы ее получить?

Ростислав Хаит: Я неплохо прыгал в мешках. Это не за внешние данные дали, я тогда еще не был лысым. Как видите, мы все разные, со своими увлечениями. Но вместе мы – сила!

Автор: Валерия ХВАЩЕВСКАЯ, ИА «Столица»