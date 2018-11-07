Подари мне сладкий букет. А я угощу тебя стейком… Хотите научиться готовить настоящую вкуснятину, владеть кистью и красками или создавать индивидуальные витражи, запекая стекло? У вас есть такая возможность!

В конце октября во Владивостоке стартовала серия интересных, полезных и, что немаловажно, бесплатных мастер-классов для взрослых.

В рамках реализации проекта «Мы вместе» люди с ограниченными возможностями совместно с другими горожанами обучаются кулинарии, декорированию, живописи, изготовлению букетов из продуктов.

– На первых занятиях их участники учились готовить мясные и рыбные осетинские пироги, настоящие стейки из мяса. Специалисты-кондитеры дали мастер-класс по приготовлению классических брауни, тирамису и других вкусных пирожных, – перечисляют сотрудники управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. – Большой интерес горожан вызвало занятие по кофеварению с кофейной акварелью. Не менее интересными были мастер-классы по росписи стекла и декорированию разделочных досок, декору стола с использованием салфеток. Многие сделали для себя открытия, изучая карвинг – искусство художественной резки по овощам и фруктам.

А впереди еще много открытий. Участников проекта «Мы вместе» познакомят с фьюзингом – запеканием стекла, откроют секреты приготовления красной рыбы и турецкого гороха нута, изготовления сладких букетов, научат другим интересным видам творчества.

Всем, кто планирует принять участие в мастер-классах, советуют поторопиться и записаться. Количество мест ограниченно. Запись осуществляется по телефонам:

8-964-454-31-04, 8-924-239-12-79, 8-914-971-01-10. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Расписание мастер-классов

8 ноября. Интерьерные картины (Музей города, ул. Петра Великого, 6).

9 и 12 ноября. Часы из печи. Фьюзинг – запекание стекла (художественная мастерская «Калейдоскоп», ул. Нестерова, 13).

10 ноября. Живопись (Музей города, ул. Петра Великого, 6).

11 ноября. Изготовление сладких букетов (Музей города, ул. Петра Великого, 6).

13 ноября. Приготовление лосося: три вида блюд (студия «Вкус жизни», ул. Комсомольская, 13, ТД «Игнат»).

15 ноября. Нут в разных блюдах: три вида блюд (студия «Квартира № 30», ул. Пологая, 65б).

16 ноября. Декупаж цветочных горшков (Музей города, ул. Петра Великого, 6).

17 ноября. Изготовление букетов из продуктов (Музей города, ул. Петра Великого, 6).

18 ноября. Валяние цветка (Музей города, ул. Петра Великого, 6).

Автор: Отдел новостей «В»