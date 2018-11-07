Легкое дыхание разгоняет тоску Социальный проект по пропаганде здорового образа жизни с успехом реализуется во Владивостоке

Познавательные уроки в школах, адаптивная гимнастика для пенсионеров, подготовка инструкторов по ЗОЖ, спортивная эстафета и даже конкурс фотографий.

Приморская региональная общественная организация «Твой здоровый образ жизни» (ПРОО «Твой ЗОЖ») реализует важные социальные проекты, на которые был получен грант администрации Владивостока. Что особенно важно, полезными занятиями охвачены горожане разных возрастов.

Думаете, ЗОЖ – тема, интересующая исключительно старшее поколение? Вовсе нет, молодежь тоже охотно приобщается к принципам этого движения. Например, для школьников проводятся познавательные уроки «Здоровью – зеленый свет», где они могут задать вопросы о гигиене и здоровье, узнать, как нужно правильно закаляться и питаться. Проект проходит в рамках муниципальной программы в образовательных учреждениях Владивостока. Уроки, пропагандирующие здоровый образ жизни, уже прошли в школах № 18, 17, 13, 9, в гимназии № 2, в хореографическом училище ДВФУ и клубе «Юный патриот». На полезных занятиях побывало почти полтысячи юных владивостокцев.

Второе направление работы ПРОО «Твой ЗОЖ» – адаптивная гимнастика для пенсионеров. Для пожилых людей разработана особая программа без значительных силовых нагрузок, акцент делается на растяжку, дыхательные упражнения, расслабление, укрепление сердечно-сосудистой системы и мышц спины («В» подробно рассказывал об этом в материале «А теперь, девочки, разгоняем кровь» в номере за 11 апреля 2018 года). Бесплатные занятия по адаптивной гимнастике за полгода посетили свыше 200 человек пенсионного возраста. Есть и такие, кто ходит на тренировки с самого их начала и по сей день. Самой старшей физкультурнице, кстати, уже 82 года! Сейчас занятия проводятся два раза в неделю в спорткомплексе «Олимпиец» по понедельникам и средам с 14.00 до 15.00.

В этом году состоялся и первый выпуск участников программы «Инструктор здорового образа жизни». Команда состоит из 22 волонтеров, которых обучили основам правильной двигательной активности и здорового питания. Инициаторами проведения бесплатных курсов для волонтеров-инструкторов по ЗОЖ выступили Владивостокский клинико-диагностический центр совместно с ПРОО «Твой ЗОЖ».

– Цель нашего проекта – подготовить волонтеров, которые будут нести основы здорового образа жизни в массы. Это могут быть люди любого возраста. Главное – активная жизненная позиция и желание делиться своим оптимизмом и задором с другими людьми, – подчеркнула председатель ПРОО «Твой ЗОЖ» Жанна Ивашкина.

Участникам программы «Инструктор здорового образа жизни» в торжественной обстановке были вручены сертификаты.

Также в рамках работы по гранту состоялась спортивная эстафета по скандинавской ходьбе на территории океанариума, эстафета «Движение – это жизнь», оздоровительная пешая прогулка по территории пляжа мыса Кунгасного «Если хочешь быть здоров – закаляйся». Горожане активно откликались и участвовали в каждом спортивном и оздоровительном мероприятии.

В этом году состоится еще одно событие в рамках проекта ПРОО «Твой ЗОЖ». В ноябре будет проведен фотоконкурс, главное условие для участников – здоровый образ жизни.

Справка «В»

Напомним, что в феврале 2018 года в администрации Владивостока определили общественные организации, которые проведут мероприятия благодаря финансовой поддержке муниципалитета. На эти цели из средств городского бюджета выделили 1,2 млн рублей.

Финалистами социального проекта стали десять организаций, в числе которых ПРОО «Твой ЗОЖ», владивостокская общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», владивостокская татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» («Дружба») и другие. На реализацию своих проектов каждая организация получила финансовую поддержку от администрации города в размере до 150 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»