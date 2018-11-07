Опять нет мелочи? Оплатите карточкой Новая система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока начала работать в тестовом режиме. Пассажиры автобусов на маршрутах 15 и 40, а также фуникулера уже могут рассчитаться за поездку банковской картой. Установка оборудования в других автобусах, в троллейбусах и трамваях продолжается, информирует пресс-служба мэрии.

– Специальное оборудование для безналичного расчета – валидаторы – установлено и работает в автобусах, следующих по маршрутам 15 и 40. В автобусах № 59, 60, 81, 62, 90, 9 идет процесс установки валидаторов, – рассказала директор муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Курочкина. – С 1 ноября система безналичного расчета также начала работать в городском фуникулере.

Чтобы оплатить проезд, пассажиру достаточно просто приложить к экрану валидатора бесконтактную банковскую карту или телефон с установленной программой PayPass. Скачать приложение можно через App Store и Google Play. При этом в транспорте для всех желающих останется также наличный расчет.

В ближайшее время безналичная система оплаты заработает в 14 трамваях и 10 троллейбусах. Сейчас ведется установка терминалов и обучение персонала.

– Система позволит организовать мониторинг перевозки пассажиров в городе, а также обеспечит учет и контроль сбора платы за проезд, – подчеркнула Татьяна Курочкина. – В ближайшее время на общественном транспорте будет также внедрена транспортная карта, которой можно расплатиться вместо банковской.

Напомним, что исполнитель по внедрению новой системы безналичной оплаты проезда на пассажирском транспорте Владивостока был определен в конце сентября после проведения открытого конкурса. Им стало ПАО «Сбербанк». Планируется, что до конца года система будет внедрена на всех городских маршрутах.

Автор: Отдел новостей «В»