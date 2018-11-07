Прошу принять меры… Как написать обращение в администрацию Владивостока

Еженедельно в мэрию поступают тысячи обращений от горожан. Люди сообщают о нарушениях в работе транспорта, просят уделить внимание ремонту тех или иных участков дорог, благоустроить территорию, а также благодарят сотрудников муниципалитета за проделанную работу. О том, как можно направить сообщение в администрацию Владивостока, напоминают специалисты управления по работе с обращениями граждан.

Сегодня предусмотрено несколько удобных способов для диалога горожан и администрации, уточняет пресс-служба мэрии. Это обычные почтовые отправления и обращения через мобильный ящик корреспонденции, электронные письма и обращения через интернет-приемную, личные приемы, а также горячая линия в популярном мессенджере WhatsApp. Сотрудники управления регистрируют все послания, они вносятся в базу и направляются в профильные подразделения для принятия решений.

1. Написать письмо

Популярным способом остается простое письмо, направленное с помощью «Почты России». Для такого послания достаточно знать адрес администрации города: Океанский проспект, 20.

Подобное обращение предполагает ответ в установленные законом сроки. Специалисты изучат вопрос, при необходимости выедут на место, поговорят с заявителем и направят ему официальный ответ.

2. Электронное обращение

Для подачи такого сообщения необходимо зайти на официальный сайт администрации города – www.vlc.ru, найти вкладку «Интернет-приемная» (верхняя строка, раздел «приемная») и заполнить форму обращения.

Электронное обращение также получит официальный ответ.

3. Удобный ящик корреспонденции

Если под рукой не оказалось почтового конверта, но вам удобнее написать сообщение собственноручно, можно передать его в администрацию, воспользовавшись мобильным ящиком корреспонденции. Он расположен на фасаде здания по адресу: Океанский проспект, 15/3 (напротив мэрии). Письма здесь принимаются круглосуточно, а выемка их осуществляется ежедневно. Такое сообщение также будет рассмотрено, а заявителю дадут ответ.

4. WhatsApp-сообщение в мэрию

Для удобства горожан в этом году заработала горячая линия мэрии в популярном мессенджере WhatsApp. Сюда можно сообщить о фактах, на которые следует обратить внимание, высказать свои предложения, как улучшить жизнь в городе. Номер WhatsApp администрации Владивостока – 8-914-703-00-11.

Эти обращения не предполагают официальных ответов, однако все поступающие вопросы перенаправляются в профильные управления для принятия решений, проведения проверок и включения в перспективные планы работ. Во многих случаях такие сообщения являются поводом для проведения дополнительных проверок предприятий и организаций, в том числе компаний, занимающихся пассажирскими перевозками.

5. Доставить обращение лично

Горожане могут и сами принести свое письменное сообщение в администрацию по адресу: Океанский проспект, 15/3, каб. 1 и 2. Здесь обращение примут, зарегистрируют, а после рассмотрения ответственными лицами заявитель получит официальный ответ.

Автор: Отдел новостей «В»