Над пропастью во лжи Если мы сегодня не защитим детей от опасностей в Интернете, мы потеряем целое поколение

В современном мире Интернет стал важной частью жизни подавляющего большинства людей. Да мы и не заметили, как это произошло. Сегодня нам уже сложно вспомнить, как это – общаться с друзьями посредством бумажных писем или звонков на городские телефоны, отправлять рабочие документы не по электронке или WhatsApp, а на бумажных носителях или дискетах, узнавать новости не через 10 минут, а через неделю. Но не только взрослые не могут представить свою жизнь без доступа в Сеть, наши дети тоже оказались там.

Человечество веками вырабатывало правила воспитания следующих поколений. Старшие, набив шишек в свое время, передавали навыки безопасности по наследству: не ходи в лес один – заблудишься, не трогай чужую собаку – укусит, не перебегай дорогу, где не положено, – задавят. И так далее. Только вот в XXI веке многие взрослые оказались на обочине других знаний. Пока мы удивленно смотрим на гаджет и ищем кнопку включения, дети уже скачают приложение и начнут его изучать.

Однако современное юное поколение (их называют миллениалами) тоже надо учить пользоваться Интернетом и соцсетями. Только не методом жестких запретов, а грамотно.

На минувшей неделе в Молодежном ресурсном центре (МРЦ) Владивостока прошла восьмая школа волонтеров. В первый же день организаторы подняли самую актуальную тему: ребятам, собравшимся в клубе «Антресоль», рассказали, как остановить распространение в Сети незаконной и деструктивной информации. Кроме того, активисты объяснили молодежи, как избежать взлома аккаунта, как не стать жертвой афер или кибербуллинга (травли) в соцсетях, как уберечь персональные данные. На интерактивных занятиях присутствовало более 30 юношей и девушек.

О новом направлении в добровольческой деятельности корреспонденту «В» рассказали руководитель федерального проекта «Безопасный Интернет» в Приморском крае Майя Шалунова и координатор медиабратства «Киберволонтеры» Мария Лагунова.

Информационная война против миллениалов

Такая активная работа по очистке Всемирной паутины и обучению подростков безопасному поведению в социальных сетях происходит не просто так. То, что поджидает наших детей в Интернете, может и на взрослого, состоявшегося человека произвести неизгладимое впечатление. За примером далеко ходить не нужно: получившие распространение в 2017 году группы смерти, объединенные под названием «Синие киты», унесли жизни не одного ребенка. И это не единственная угроза для подростков в соцсетях.

Волонтеры, которые на чистом энтузиазме зачищают Интернет от того, что может нанести детям вред, появились в Приморье не вчера. Одной из первых этим направлением занялась Майя Шалунова, руководитель общественной организации «Детство в радости без опасности».

– Профессионально информационными технологиями я занимаюсь с 2006 года. И когда в 2017-м по всей России прокатилась волна суицидального движения среди подростков (и Приморье тоже пострадало от этого), я не смогла остаться в стороне, – говорит Майя Шалунова. – Мы с моей командой начали мониторить эту тему, искали в соцсетях юных девушек и парней, которые решались вступать в игру (ставили соответствующие тематике хештеги, публиковали посты). Информацию о них мы передавали в соответствующие структуры, связывались со школами, родительскими комитетами, пытались выйти на контакт с этими детьми сами. Кроме того, мы активно сотрудничали с правоохранительными органами и делали все возможное, чтобы такие группы, которые появлялись в приморском сегменте социальных сетей, максимально быстро блокировали.

На этой волне стало очевидно, что информационной безопасностью детей в России практически никто не занимается! А делать это необходимо, потому что данные статистики говорят о том, что 90 % несовершеннолетних зависают в Интернете каждый день. Это объективная реальность, с которой надо работать.

Что еще важно: наши правоохранители умеют хорошо работать с традиционными СМИ, но у них нет системной работы с социальными сетями. Это то, что сейчас определяет поколение, которое через 10–15 лет будет управлять государством.

Параллельно с нами в Приморье этой работой занялись и другие ребята, например, «Молодая гвардия», которую в то время возглавляла Мария Лагунова. И в 2018 году было принято решение собрать медиабратство «Киберволонтеры».

Вместе против зла

«Киберволонтеры» – это команда из 50 человек, объединившихся для того, чтобы ежедневно искать в Сети материалы, опасные для молодых умов. Как рассказала руководитель медиабратства Мария Лагунова, киберволонтеры работают на добровольных началах – чаще всего это люди работающие или студенты. Дополнительная работа в медиабратстве для них – способ помочь детям.

– Почему всего 50 человек? Думаю, что с большим штатом мы бы не справились: у нас нет выстроенной структуры, руководства, отделов, помощников, все на одном уровне. Так что с огромной командой управляться было бы сложнее, – поясняет Мария.

В состав команды вошли и молодежь, и люди постарше. А, например, для студентов, обучающихся на ИТ-специалистов, участие в медиабратстве еще и опыт, профессиональный рост. Есть в числе киберволонтеров и родители, которыми движет желание обезопасить своих детей. Есть здесь и учителя.

– У нас нет шаблонов, по которым мы действуем. Ребята делятся друг с другом новыми технологиями. Ведь Интернет меняется каждую секунду, и выработать единую систему просто невозможно. Даже те самые суицидальные группы в свое время менялись с невероятной скоростью: каждую неделю наши волонтеры вылавливали новые технологии, новые теги. Эта работа довольно тяжелая с психологической точки зрения. Мы каждый день сталкиваемся с горой контента, который влияет на психологическое состояние. Например, в наших рядах есть многодетный отец, он продуктивно работает по направлению выявления детской порнографии. Говорить и рассуждать на эту тему легко, а вот видеть такой контент с детьми действительно страшно, – рассказывает Мария.

Если бы только экстремизм…

Когда медиабратство только создавалось, многие были настроены скептически: в такой работе им виделась политическая подоплека.

– Поначалу все думали, что мы собрались для того, чтобы сдавать полиции оппозиционные группы или ребят, которые собираются идти на митинги, – вспоминает Мария Лагунова.

Однако, по словам активистов, проблем, которые реально существуют в Сети, настолько много, что им в буквальном смысле не до митингов и мемов.

– За несколько месяцев существования медиабратства мы обнаружили и передали в соответствующие органы более тысячи ссылок на деструктивный контент, из них порядка 200 признаны противоправными. Среди всей этой информации на экстремизм приходится пара процентов. Цели выявлять оппозиционные сообщения перед нами не стоит, – объясняет Майя Шалунова.

По просьбе корреспондента «В» девушки привели примеры того, что киберволонтеры вылавливают в Интернете ежедневно. Помимо поиска суицидальных групп медиабратство занимается выявлением сообществ и сайтов, которые продают детям алкоголь, табак, наркотики, пропагандируют гомосексуализм, вовлекают в секты и используют детские фото и видео для изготовления порнографии.

По словам Майи Шалуновой, в Приморье на первом месте по количеству противоправного контента находятся группы, вовлекающие детей в употребление наркотиков. На втором месте – все, что связано с детской порнографией.

– У нас много историй, когда у девочек незаконным способом берут такие снимки, когда несовершеннолетние сами продают свои фото и видео. Есть ситуации, когда девочки-подростки по собственной воле отправляют кадры интимного характера своим парням, а те потом начинают их шантажировать, – рассказывает Майя Шалунова.

Третья распространенная проблема в приморском сегменте Интернета – пропаганда среди несовершеннолетних гомосексуализма.

– Эта пропаганда ведется под предлогом защиты прав меньшинств. Ведь в этих группах состоят и подростки тоже. В них назначаются реальные встречи с понятно какими целями, – уточняет Майя. – За несколько месяцев существования медиабратства было выявлено несколько случаев продажи мальчиками-подростками себя для интимных услуг.

Разумеется, мы понимаем, что сделать Интернет стерильным не получится. Но наша цель – максимально быстро реагировать на появление такого контента. Например, телеграм-каналы, в которых подросткам продают наркотики. Роскомнадзор не реагирует на наши запросы, мотивируя это тем, что уже заблокировал мессенджер полностью. Но мы видим, что тем самым он создал ему славу самого безопасного в мире. После блокировки Роскомнадзора каналы с продажей наркотиков стали появляться с небывалой активностью. Поэтому наша миссия состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки передавать в МВД данные об этих каналах, чтобы они вычисляли их создателей, блокировали интернет-кошельки, предназначенные для перечисления денег. Мы должны сделать все, чтобы эти люди замучились создавать новые каналы и регистрировать эти кошельки.

Но если по большинству наших обращений активная работа начинается сразу и правоохранители настроены на сотрудничество, то одно из опаснейших направлений не находит отзыва ни в МВД, ни в Роскомнадзоре. Речь идет о группах, пропагандирующих среди несовершеннолетних идеалы преступного мира, так называемых группах движения А.У.Е. (расшифровывается как «арестантский уклад един»). Причина отказа в блокировке проста: законодательно такой контент не запрещен для детской аудитории.

Если мы не видим, не значит, что этого нет

Работа киберволонтеров строится по следующему принципу: команда собирает ссылки на опасные группы и контент, затем их оценивают и направляют в компетентные органы – МВД, ФСБ, Роскомнадзор и прокуратуру. Кроме того, волонтеры пытаются связаться с представителями соцсетей, в которых нашли подобный контент. Зачастую их обращения так и остаются незамеченными. Бывает, что администрация площадок ничего не хочет делать с жалобами волонтеров: устанавливают группам возрастной ценз 18+, но не исключают из них подростков.

По мнению Майи Шалуновой, в России необходимо менять законодательство в сфере информационных технологий и защиты детей. Если этого не сделать сейчас, мы можем потерять целое поколение.

Порой рассказы волонтеров об ужасах в Сети кажутся нереальными. Ведь каждый из нас тоже проводит много времени в соцсетях, но, кроме новостей друзей и видео с котиками, ничего там не находит. Согласитесь, вряд ли вас хотя бы раз приглашали вступить в группу, в которой продают наркотики или детское порно.

– Проблема заключается в том, что все мы оцениваем информационное пространство исходя из своих интересов, из своего круга общения. Мы видим только то, что нам интересно: современные системы Интернета и соцсетей выдают нам только то, что должно нас заинтересовать. Вот меня не интересуют суицидальные группы, я и не вижу их, но это не значит, что этого нет, – подчеркивает Мария. – Систему работы таких групп и сообществ в соцсетях можно объяснить на примере нашумевших суицидальных групп.

Мы же понимаем, что не бывает так, чтобы ребенок вышел в Интернет и ему сразу начали предлагать совершить самоубийство. Начинается все с того, какие картинки он лайкает. Например, он подписан на группу, где выкладывается много мрачных картинок с печальным подтекстом. Когда становится понятно, что ему это интересно, он проходит первый фильтр. Тогда ему предлагают вступить в другие группы, где контент уже отобран более тщательно, есть соответствующие видеоролики, аудио. Каждый из фильтров все серьезнее. В конце пути подростку предлагают вступить непосредственно в группы смерти, ему начинают писать люди с определенными призывами. В этом и есть весь ужас. Мы с вами никогда не увидим в своей ленте подобных групп, а значит, будем думать, что подобного не существует.

А чем сейчас занят ваш ребенок?

По словам Майи Шалуновой, которая участвовала в создании родительской школы «Информационная безопасность детей», ей быстро стало понятно, что проблемы кроются не только в том, что в Интернете много деструктивной информации. Проблема еще во взаимоотношениях детей и родителей.

– Многое зависит от того, насколько родители понимают, что такое Интернет, чем там занят ребенок, какие тут могут быть проблемы, – говорит Майя. – В тех семьях, где родители категорически отрицают существование Интернета, запрещают им пользоваться или (и это другая крайность) просто дают планшет и уходят по своим делам, всегда нарушены взаимоотношения между родителями и детьми. Поэтому мы пришли к выводу, что кроме мониторинга мы должны заниматься просвещением родителей, должны помочь им разобраться в этой сложной технологии. Весной прошлого года мы провели первую школу родителей во Владивостоке. Тогда на семинаре собралось порядка 50 человек. После этого на нас вышли руководители некоторых школ Приморского края, и мы увидели, что людям это действительно необходимо.

В прошлом году мы подали документы с этим проектом на фонд президентских грантов и выиграли деньги на проведение семинаров по информационной безопасности для родителей. В этом году по всему краю пройдут 18 семинаров. Мы проводим их комплексно, на встрече выступают четыре специалиста.

Я рассказываю о новых технологиях в Сети, о том, как техническими способами обезопасить своего ребенка. Второй специалист, медиаюрист, рассказывает о том, что представляет собой законодательство, которое защищает детей от информации, как сделать так, чтобы родители могли защитить своего ребенка от противоправного контента, а с другой стороны, чтобы он сам не нарушил закон, например, организовав травлю одноклассника в соцсетях. Третий специалист, педагог-психолог, читает лекцию об информационной культуре. Он затрагивает психологические аспекты того, что происходит в Сети сегодня – гибридная информационная война, которая ведется против всего юного поколения.

Четвертый специалист, психолог, рассказывает о том, как родителям наладить контакт с ребенком. По сути, это самый важный блок в нашей теме. Этот блок напрямую не связан с Интернетом, однако он связан с самым главным – взаимоотношениями родителей и детей. Потому что если этот контакт основан на доверии, уважении и любви, то в сложной ситуации подросток придет к родителям, а не к сверстникам.

Что делать?

Разговоры о том, что каждый подросток сразу же удалит из телефона все установленные родителями приложения, блокирующие доступ к противоправному контенту, всего лишь миф, уверена Майя Шалунова. Согласно результатам многочисленных опросов, большинство подростков не против установки на их смартфоны и планшеты подобного софта.

Так что же делать родителям, чтобы обезопасить своего ребенка? Вот несколько простых советов от киберволонтеров.

Прежде всего наладить с ребенком доверительные отношения, мягко узнавать о его новых увлечениях и интересах.

Установить на телефон программы, блокирующие доступ к запрещенному для детей контенту и ограничивающие время в Сети.

Для детей младшего школьного возраста устанавливать только специальные детские браузеры, которые дают доступ к обучающим детским программам и сайтам.

Регулярно чистить историю браузера на общих с ребенком устройствах. Так школьник не увидит посещенные родителями сайты и поисковые запросы, а также не получит рекламы, ориентированной на взрослых.

Кроме того, многие родители младшеклассников договариваются перед началом учебы не покупать никому из детей смартфоны. Благодаря этому в детском коллективе не будет зависти и соблазнов раньше времени выйти в Интернет.

Справка «В»

Законопроект, направленный на предотвращение и запрет пропаганды криминальной субкультуры, внес в Госдуму в прошлом году член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков. Как рассказал сам сенатор «Парламентской газете», в России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма – как негативных и общественно опасных явлений. Так отчего же до сих пор нет формального запрета на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама эта субкультура напрямую связана с экстремизмом?

Однако в марте 2018 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу Белякова.

Цифры и факты

Год назад, осенью 2017-го, социальная сеть «ВКонтакте» («ВК»), особенно популярная у молодежи, провела опрос 10 тысяч пользователей в возрасте от 14 до 25 лет. Результаты могут напугать. Судите сами: 81 % парней и 89 % девушек боятся надолго остаться без соцсетей. При этом 61 % респондентов заявили, что нравятся себе больше в виртуальной реальности, чем в жизни. Для 64 % «ВК» стала основным источником информации. Именно из этой соцсети они узнают все новости.

Автор: Анна МИРОНОВА