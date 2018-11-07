…А ТОФ прирастет «Кронштадтом» В Санкт-Петербурге на воду спущена первая серийная дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт». Подлодку построили для Тихоокеанского флота на предприятии «Адмиралтейские верфи». После достроечных работ у причальной стенки ее экипаж вместе с корабелами приступит к испытаниям.

Всего для ТОФ планируется построить шесть подводных кораблей проекта 677 «Лада» с комплексом высокоточного оружия на борту, сообщили корреспонденту «В» осведомленные источники в штабе флота. Корабелы обещают полностью выполнить флотский заказ до конца 2022 года.

Подводные лодки этого проекта относятся к четвертому поколению российских неатомных подводных лодок. Они способны эффективно решать все задачи, стоящие перед современными неатомными подводными лодками, как в дальней океанской, так и в ближней морской зоне. Эксперты во всем мире считают их лучшими в своем классе.

Современные малогабаритные и малошумные, с минимальным энергопотреблением, с комплексами радиоэлектронного вооружения и навигации, с крылатыми ракетами «Оникс» или «Калибр» и торпедами на борту, эти подлодки на сегодняшний день не имеют аналогов за рубежом. Еще одной особенностью является возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям, которая не оставляет шансов на спасение у вероятного противника в радиусе сотен миль.

Наличие нового современного гидроакустического комплекса позволяет находить малошумные цели на больших расстояниях под водой и на поверхности акваторий. А вот обнаружить ее противникам практически невозможно из-за технологических особенностей конструкции корабля, его силовой установки и внешнего покрытия.

Экипаж сокращен до 36 офицеров и мичманов. Автономность плавания увеличена до 45 суток, а скорость в подводном положении достигает 21 узла.

В настоящее время на стапелях «Адмиралтейской верфи» находится третья подводная лодка «Великие Луки». А головная субмарина этого проекта «Санкт-Петербург» уже проходит морские испытания.

Базироваться подлодки нового поколения будут во Владивостоке.

Автор: Николай КУТЕНКИХ