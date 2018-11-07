«Самарканд» прикрыл Владивосток… Сверхновое российское вооружение остудит горячие головы в НАТО

Новейший засекреченный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проекта «Самарканд» встал на защиту России в Приморье. Никто бы и не узнал о данном факте, но российские военные сами «засветили» информацию, заявив, что одновременно с Дальним Востоком «Самарканд» появился и на западных рубежах страны – в Калининградской области России. А заодно и у нашего единственного союзника – в Брестской области Белоруссии.

Эту новость корреспондент «В» по телефону попросил прокомментировать военного эксперта полковника запаса Андрея Ратова.

– Андрей Валентинович, что это за «Средняя Азия» у нас появилась? (Для тех, кто забыл, напомним: Самарканд – один из древнейших городов на планете, находится в Узбекистане. – Прим. ред.)

– Сразу скажу, что все данные по «Самарканду» до сих пор держатся в строжайшем секрете. Значит, есть что скрывать от разведок вероятного противника. Известно лишь, что «Самарканд» выполнен в нескольких (скорее всего, в трех) вариантах и на много лет вперед превосходит все имеющиеся за границей подобные образцы техники. Когда я служил (а это было в 70–80-х годах прошлого века), у нас на службе стояли прообразы «Самарканда», и они тогда уже были грозной силой. Могу вообразить, что сейчас представляют собой новые образцы.

В общих чертах можно охарактеризовать «Самарканд» так: данный комплекс предназначен не только для подавления тактической военной связи противника в случае его агрессии против нашей страны или наших союзников, но и в целом готов к выведению из строя электронных систем на боевой воздушной, наземной и морской технике вероятного противника. В том числе подавляются средства связи, навигации, радиолокации и управления оружием.

Что еще можно отметить? Цена нового вооружения достаточно высока. Но оно стоит того. «Самарканд» на побережье Приморья позволяет контролировать пространство на расстоянии сотен и сотен километров.

– Почему о размещении этого оружия стало известно именно сейчас?

– Мне кажется, что эту информацию специально вбросили наши силовые структуры. И рассчитана она на наших потенциальных врагов. Ну чтобы они не расслаблялись и впредь вели себя пристойно. Конечно, это остудит некоторые горячие головы в НАТО.

К примеру, «Самарканды» под Калининградом перекрывают пространство над Польшей, Германией, Данией и рядом других стран. Те, что появились в Приморье, видят все Японское море. «Ослепленных» и «оглушенных» противников можно будет брать голыми руками. И это не считая нашего другого, более смертоносного оружия вроде «Искандеров», «Балов», «Бастионов», «Кинжалов» и крылатых ракет.

– А где еще в России несут службу сверхновые комплексы радиоэлектронной борьбы?

– Насколько мне известно, первыми еще в прошлом году их поставили в береговые войска Северного флота на территории Мурманской и Архангельской областей. Затем было прикрыто побережье Краснодарского края и Крыма, Подмосковья и Приморья. Вот теперь дошла очередь до европейского направления. Размещение «Самаркандов» в Приморье и под Москвой обусловлено особой важностью для страны этих регионов.

Кроме того, на Северный флот поступили также комплексы «Свет», которые предназначены для оценки электромагнитной обстановки, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучений, а также определения местоположения их источников при совместной работе с аналогичными стационарными и подвижными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки. Таким образом, теперь весь западный, северо-западный и юго-западный контуры России прикрыты от вражеского нападения.

– Против кого или чего направлены «Самарканды»?

– Мне кажется, что в настоящее время они способны противостоять многочисленным беспилотным летательным аппаратам и самолетам-шпионам, которые каждый день крутятся у наших границ для получения разведданных о российской противовоздушной обороне. «Самарканд» же сможет реально заблокировать разведывательную аппаратуру. А совместно с другими комплексами РЭБ можно вывести из строя не только ее, но и вообще любую воздушную, надводную или наземную цель, даже низколетящие военные спутники.

Работа этих комплексов РЭБ может оказаться большим сюрпризом для командных пунктов и штабов вражеских соединений, нацеленных на нашу страну.

– У наших потенциальных противников имеется что-нибудь подобное?

– Вряд ли. Американцы сами признавали, что они сильно отстали в области технологий радиоэлектронной борьбы. Сейчас их оборонно-промышленный комплекс бросился вдогонку. Но на серьезный уровень им не выйти еще минимум лет десять. А за это время наши умные головы придумают что-нибудь покруче «Самарканда».

Особое значение этот комплекс имеет в условиях холодной войны, когда свои действия можно подкрепить несмертоносным оружием.

Справка «В»

Комплексы радиоэлектронной борьбы впервые в истории были использованы именно на кораблях Тихоокеанского флота. В Порт-Артуре радиостанции наших броненосцев и крейсеров глушили эфир японским кораблям.

В настоящее время на вооружении ТОФ стоят современные комплексы радиоподавления. Они охватывают воздушное пространство до 5 тысяч километров, тем самым накрывая значительную часть Тихого океана. Пеленгаторы определяют удаление и точное местонахождение объекта, гражданский или военный тип корабля (судна). Своими сигналами комплекс РЭБ вмешивается в линии связи КВ-диапазона, забивает сигналы телефонии или телеграфии. Тем самым прерывается связь между двумя абонентами, один из которых может находиться в кабине самолета или рубке корабля.

Как правило, автоматика определяет пункт управления и подчиненные ему экипажи самолетов и кораблей. То есть они элементарно не могут получить команду на выполнение тех или иных действий.

Комплексы РЭБ размещаются на высокопроходимых транспортных средствах, имеют автономное питание в виде дизель-генераторов. Могут одновременно работать по нескольким целям.

Автор: Николай КУТЕНКИХ