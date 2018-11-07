Остается только учиться Газовики подарили дальнереченским школьникам игровую площадку и пищеблок

ООО «Газпром трансгаз Томск» уже много лет реализует программу модернизации столовых образовательных учреждений. C 2008 года технологическое оборудование поставлено в 110 школ и детских садов Западной, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Размер выделенных на это средств превысил 55 миллионов рублей. С 2012 года программа действует и на территории Приморского края. В этом году помощь от компании получили две школы Дальнереченска.

В МБОУ «Лицей» г. Дальнереченска предприятие установило новейшее оборудование в школьную столовую.

– Вы и представить не можете, какой объем работы нам приходилось выполнять, – говорит заведующая школьной столовой Зинаида БУЙНОВА. – 410 учеников, каждого нужно накормить, чтобы они могли хорошо усваивать знания. А у нас обычные чугунные сковородки, в которых можно пожарить максимум 10 котлет за раз. Электросковорода вмещает 45 порций и жарит равномернее. Скорость увеличилась в разы. То, что мы раньше варили или жарили, можно теперь делать на пару. В пароконвектомате за раз сделали сто порций овощной запеканки – разлетелась вмиг! Каши, супы, компоты – все на пару. Поначалу, конечно, непривычно было работать со всеми этими «пароварочными котлами», но теперь нарадоваться не можем.

– Питание в школе – важный аспект, – считает Роман Можаровский, заместитель директора Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск». – Именно в столовой мальчишки и девчонки получают заряд энергии, необходимый для обучения. Наша компания заботится о подрастающем поколении и поэтому делает все возможное для того, чтобы дети правильно питались и лучше учились.

ООО «Газпром трансгаз Томск» оказывает всестороннюю помощь регионам, в которых реализует свои проекты. В том числе в ходе работы над проектами в рамках Восточной газовой программы, первоочередной задачей которой является газификация регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также создание нового канала экспорта газа в страны АТР. Наряду со спонсорскими, благотворительными и экологическими проектами сотрудники компании помогают приютам для животных, участвуют в экологических марафонах и во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче». Помимо правильного питания «Газпром трансгаз Томск» заботится и о физическом развитии детей. С прошлого года приморский филиал компании начал строить школьные спортивные детские площадки. Очередной подобный объект появился на территории МБОУ средней образовательной школы № 3 города Дальнереченска.

– Когда Роман Александрович пришел к нам и предложил поставить детскую площадку, мы сначала не поверили, – призналась директор школы Виолетта ОЛЕЙНИКОВА. – В нашем микрорайоне ведь ничего подобного до этого не было. Весь бюджет школы распределен, все занято, ученики играли на пустыре…. И действительно установили площадку! Дети дождаться не могли, когда уже цемент затвердеет, приходилось буквально охранять от них турники. Даже церемонию открытия решили провести. У нас в начальной школе 288 учеников, наконец-то каждый из них сможет нормально позаниматься. Площадка будет открыта для всех детей района. От всей души благодарю ООО «Газпром трансгаз Томск» за оказанную поддержку.

ПАО «Газпром» объявил 2018 год Годом качества. Помимо многолетней материальной поддержки детских и общеобразовательных учреждений в этом году компания во всех дочерних обществах и филиалах проводит мероприятия, в которых рассказывает о своих действиях в области контроля качества. Недавно в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» Приморское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» провело на своей базе экскурсию для воспитанников детского дома из Уссурийска. Сотрудники компании рассказали ребятам о вопросах экологии и энергосбережения.

Справка «В»

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100 ­процентное дочернее общество ПАО «Газпром», ведущее свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Компания обеспечивает эксплуатацию более 9,5 тысячи километров магистральных газо­ и нефтепроводов. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет около 20 млрд кубометров. Численность персонала составляет более 8 тысяч человек.

Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы правительство РФ поручило ПАО «Газпром». На востоке России «Газпромом» построена газотранспортная система «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», проходящая по территории Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Ведется строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», трасса которого пролегает по территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. В перспективе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и «Сила Сибири» могут быть соединены в районе Хабаровска.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН