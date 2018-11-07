Игорь Пушкарев: Жизнь Андрея снова под угрозой Экс-глава Владивостока опасается за жизнь брата – состояние здоровья Андрея Пушкарева, получившего серьезную взрывную травму, ухудшается с каждым днем. Это подтверждают и показания челюстно-лицевого хирурга кандидата медицинских наук, которая ответила на вопросы Тверского суда накануне.

На личной странице в социальной сети Facebook Игорь Пушкарев поделился своими опасениями, а также отметил, что не нужно быть сведущим в медицинской сфере, чтобы понять: человеку экстренно необходим комплекс операций. И только прокурор и судья по им одним известным причинам предпочитают этот факт игнорировать.

«Все вы знаете, что в 2015 году в нашей семье случилось несчастье: моему брату Андрею в лицо влетела петарда. Последствия были и есть очень серьезные, и главное, что на тот момент нам удалось сделать, – это спасти ему жизнь. Корейские специалисты дали нам надежду с оговоркой, что путь к выздоровлению будет долгим, но перспективным. Основное требование врачей: беспрекословное выполнение рекомендаций и назначений и регулярные плановые операции – они были расписаны на годы вперед.

Из-за того, что Андрей уже третий год не может выполнять требования врачей в полной мере и не получает должного ухода, его жизнь снова находится под угрозой, – написал Игорь Пушкарев. – На минувшем заседании в качестве специалиста по медицинскому заключению допросили врача челюстно-лицевой хирургии из Владивостока. В 2015 году именно этот доктор выполнила первичную обработку ран. И тогда, между поездками в Корею, и сейчас продолжает оказывать Андрею необходимую медицинскую помощь.

По-моему, не надо быть светилом медицины, чтобы понять, как обстоят дела у Андрея. Все это страшно представить, а не то чтобы с этим жить. Мы понимаем, что Андрей инвалид, но сейчас с каждым днем ему становится все хуже.

Прокурор же эти подробности игнорирует и вообще ведет себя предельно нагло и по-хамски со специалистом, несмотря на то что врач – женщина и она ни в чем не обвиняется, а лишь высказывает свое компетентное мнение.

P.S. Не перестаю напоминать, что все расшифровки допросов вы можете прочесть на моем сайте https://igor-pushkarev.com/ в разделе «стенограммы».

Автор: Евгений СИДОРОВ