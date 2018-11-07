Юбилей дружбы провинции Канвондо и Приморья отметили во Владивостоке Торжественное мероприятие «День Канвондо», посвященное 20-летию установления дружественных связей между Приморьем и южнокорейской провинцией Канвондо, прошло во Владивостоке.

На торжестве присутствовали первые лица провинции Канвондо и Приморского края.

– Провинция Канвондо одна из немногих, с которой наш регион на протяжении 20 лет активно взаимодействует в различных областях. Канвондо сегодня один из динамично развивающихся регионов Республики Корея. Уверен, что у нашего партнерства, которое с каждым годом только крепнет и развивается, есть огромный потенциал, – сказал первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.

Взаимные контакты Приморья и Канвондо начались в 1994 году с подписания соглашения о содействии обмену и сотрудничеству. Через четыре года, 27 мая 1998-го, между регионами были официально установлены дружественные отношения. 2000-е годы обозначились активным развитием сотрудничества в сфере транспорта, благодаря которому активизировался обмен делегациями в области культуры, спорта и образования. Сегодня провинцию Канвондо и Приморский край объединяет круизное и авиасообщение.

Вице-губернатор провинции Канвондо по экономическим вопросам Чон Ман Хо считает, что необходимо и впредь прилагать усилия для укрепления экономического сотрудничества во имя развития обоих регионов.

– За прошедшие 20 лет мы создали качественные проекты. В будущие 20 лет мы будем прилагать еще большие усилия под лозунгом «Обновленный туризм, обновленный взаимообмен и обновленное сотрудничество», – заявил Чон Ман Хо.

Гости мероприятия ближе познакомились с традиционным и современным искусством провинции. В рамках праздничного концерта выступили известная в Южной Корее K-Pop (Korean Pop) группа H.U.B., совместный хор детей из провинции Канвондо и Приморского края, а также коллектив танцующих художников Painters Heroes.

В холле работала фотовыставка, на которой гости мероприятия могли увидеть фотографии провинции Канвондо и Приморья. Все работы в дальнейшем будут представлены в администрации края, после чего будут переданы владивостокскому филиалу Национальной организации туризма Кореи.

Автор: Отдел новостей «В»