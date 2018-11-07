Корея планирует ездить в Европу через Приморье Республику Корея и Приморье через несколько лет может соединить железнодорожное сообщение. Об этом стало известно во время встречи первого вице-губернатора края Александра Костенко с вице-губернатором провинции Канвондо Чон Ман Хо в администрации края.

– Сотрудничество между двумя регионами длится уже 20 лет. Мы работаем с провинцией Канвондо в области туризма, торговли, спорта, над укреплением экономических связей и заинтересованы в дальнейшем развитии наших дружеских отношений, – подчеркнул Александр Костенко.

Как отметил Чон Ман Хо, Южную и Северную Корею в будущем планируют соединить железнодорожным сообщением с возможностью выхода к Транссибирской магистрали через Приморский край. На сегодняшний день между Приморьем и Северной Кореей есть железнодорожная линия Хасан – Раджин.

– Уже в этом году начнем восстановление железной дороги. По нашим подсчетам, это займет три года, после этого железная дорога соединится с Транссибом и наши поезда поедут через Россию в Европу. Наши регионы уже соединяют морские линии и авиасообщение, железная дорога откроет новые возможности, – рассказал Чон Ман Хо, добавив, что в Корее сейчас популярен туризм во Владивосток.

Участники встречи обсудили также вопрос дноуглубления порта Зарубино, чтобы судно, которое планирует приобрести провинция Канвондо для возобновления паромного сообщения по маршруту Сокчо – Зарубино, могло беспрепятственно заходить в Приморье. Как заверил Александр Костенко, этот вопрос сейчас решается.

В завершение встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области развития морского сообщения.

Автор: Отдел новостей «В»