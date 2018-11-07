Молодежь научат национальному единству Грант на проведение этноуроков – тематических занятий по укреплению национального единства – выиграла администрация Приморья. Такие уроки начнут проводить в школах региона с 2019 года.

Об этом стало известно на открытии VI Конгресса народов Приморского края, который прошел на минувшей неделе во Владивостоке. В этом году он был посвящен сразу двум юбилейным датам – 80-летию Приморского края и 15-летию Ассамблеи народов Приморья, сообщает краевая пресс-служба. В течение двух дней эксперты в области межнациональных отношений обсуждали современные тенденции в жизни нашего многонационального региона, отношения в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма.

– В Приморье проживают 158 национальностей, которые на протяжении многих лет сохраняют дружеские отношения. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сохранить и укрепить эти связи, – подчеркнул директор краевого департамента внутренней политики Павел Ясевич. – Отдельного внимания заслуживает межнациональное взаимодействие в молодежной среде. В этом году мы выиграли грант на проведение этноуроков в школах края, они начнутся со следующего года.

В последнее время растет интерес к истории народов Приморья, отметили участники конгресса. В регионе работают 75 общественных организаций, которые занимаются вопросами сохранения и развития этнокультурного разнообразия народов, проживающих на территории Приморского края, реализуются проекты по укреплению межнационального диалога. С каждым годом растет и количество участников конгресса народов, расширяется тематика обсуждаемых вопросов.

В этом году в рамках межнационального форума прошла научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Приморского края, работали дискуссионные площадки, музыкальная площадка «Хоровод дружбы», выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества.

Традиционно самой зрелищной частью стал концерт этнических творческих коллективов «Приморье многонациональное» в Доме культуры железнодорожников.

Автор: Отдел новостей «В»