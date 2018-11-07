Хорошие соседи умеют договариваться Приморье и регионы Северо-Восточной Азии достигли соглашения о развитии логистики и торговли

Главы региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (СВА) подписали декларацию по международному обмену и сотрудничеству, в которой зафиксировали необходимость углубления межрегионального экономического взаимодействия и расширения гуманитарных и общественных связей.

Общую позицию поддержали губернатор китайской провинции Цзилинь Цзин Цзюньхай, губернатор Центрального Аймака Монголии Батжаргал Жигжид, вице-губернатор японской префектуры Тоттори Ногава Сатоси, вице-губернатор южнокорейской провинции Канвондо Чон Ман Хо и вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко.

Подписание документа состоялось в рамках 23-го саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран СВА, уточняет краевая пресс-служба. Все участники соглашения положительно оценили преимущества для развития бизнеса, которые создаются в особых экономических зонах. В Приморье это территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток. Как отметил, выступая на пленарном заседании саммита, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, эти экономические режимы позволяют развивать в крае новые производства совместно с соседями по региону.

– На сегодня количество резидентов свободного порта Владивосток превысило 900 компаний. Из них более 40 – с участием иностранного капитала, в том числе из Китая, Республики Корея и Японии. Уже 84 компании стали резидентами четырех приморских ТОРов, из них 12 – с участием иностранного капитала стран Северо-Восточной Азии, – подчеркнул глава Приморья.

Особое внимание участники форума уделили развитию транспортного сообщения, обсудили объединение действующих маршрутов для формирования новых межрегиональных сухопутно-морских линий.

Прозвучали и конкретные предложения, которые будут способствовать развитию торговли между странами. Как отметил Константин Богданенко, на страны СВА приходится 82 % внешнеторгового товарооборота Приморья. При этом по итогам первого полугодия 2018 года наибольшая активность отмечается со стороны КНР – 53 %, или $3,5 млрд. На втором месте Республика Корея – 18 %, или $638 млн, на Японию приходится более 10 %, или $358 млн, на Монголию – пока только $5,5 млн.

– В настоящее время в китайской провинции Хэйлунцзян на постоянной основе работает центр российских товаров, где представители малого и среднего бизнеса из Приморья могут бесплатно презентовать образцы своей продукции, проводить переговоры с потенциальными партнерами. Мы предлагаем открыть аналогичные площадки в провинциях Цзилинь, Канвондо, префектуре Тоттори и Центральном Аймаке и, конечно же, в нашем крае. Все страны-участницы смогут презентовать в таких центрах свою продукцию и выходить на новые рынки сбыта, – отметил вице-губернатор.

Автор: Отдел новостей «В»