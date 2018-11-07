Удэгейский фольклор собрали в твердом переплете Красочный и очень интересный двухтомник сказок из фольклорных богатств удэгейцев подготовили к 80-летию Приморского края, информирует краевая пресс-служба. Подобные уникальные книги не издавались у нас очень давно, может быть, с советских времен.

Эти произведения устного народного творчества приоткрывают завесу над культурным наследием удэге. Издание из серии «Сказки народов Сибири и Дальнего Востока» заботливо сохраняет культуру малочисленного народа, проживающего на территории Приморского края и Приамурья.

Иллюстрации к удэгейским сказкам заслуживают отдельного внимания, они созданы владивостокской художницей Юлией Панкратовой. Замечательные книги пополнят фонды всех библиотек Приморья.

Автор: Отдел новостей «В»