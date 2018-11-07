Дальний Восток прирастет Забайкальем В минувшую субботу президент России Владимир Путин подписал указ о включении Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа.

Теперь ДФО объединяет 11 регионов от Байкала до Тихого океана: Республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую и Еврейскую автономную области, Чукотский автономный округ. Кстати, именно в этих же границах находится и Восточный военный округ.

Сделано это для оказания помощи двум депрессивным территориям, которые раньше получали помощь по остаточному принципу. Сейчас Бурятия и Забайкальский край получат льготы для своего развития, которыми на сегодняшний день пользуются только дальневосточники.

– Дальневосточный регион и Забайкалье всегда были связаны друг с другом, – отметил в своем комментарии министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. – У многих и там, и там живут друзья, близкие люди, родственники. Границы – это же условно, когда хочется встретиться, поговорить. В контексте министерства, конечно, работа предстоит большая. Мы сделаем все, чтобы преференции развития Дальнего Востока, которые сейчас набирают обороты в девяти регионах, максимально развивались и в еще двух новых. Новых для Дальнего Востока в контексте территорий, но таких близких в плане взаимоотношений людей.

Как известно, история развивается по спирали. Корреспондент «В» напоминает читателям, что именно забайкальские казаки уходили по Амуру для изучения и освоения дальневосточных земель вплоть до Приморья, Сахалина и Камчатки. В середине XIX века генерал-губернаторство Восточной Сибири включало в себя Забайкалье и Дальний Восток. В годы Гражданской войны наши территории входили в состав Дальневосточной республики – буферной территории между советской Россией и Японией. Спустя десятилетия мы вновь объединились в рамках федерального округа.

Автор: Николай КУТЕНКИХ