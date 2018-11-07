А для вас сыграют джаз В честь грядущего в 2019 году 30-летнего юбилея газета «Владивосток» продолжает дарить своим читателям подарки.

В прошлый раз самый внимательный читатель, которому надо было найти слова «оркестр Когана», получил два пригласительных в Приморскую краевую филармонию на концерт юбилейного гастрольного тура Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана. Кодовая фраза была спрятана на 17-й полосе в тексте «На Дальнем Востоке я один гусар». Самым внимательным читателем оказалась Алла Константиновна Шашкова.

На этот раз газета «Владивосток» и Приморская краевая филармония ждут самого внимательного читателя на концерте Шарон Кларк, который пройдет 10 ноября в рамках джазового фестиваля.

Великолепная джазовая певица Шарон Кларк обладает потрясающим голосом и обаянием. У нее прекрасный сочный голос с небольшой хрипотцой и великолепной дикцией. Как говорят джазовые критики, прекрасное контральто Шарон Кларк способно заворожить любого слушателя. Певица выступит во Владивостоке с Алексеем Черемизовым (фортепиано) и Эстрадным оркестром филармонии под управлением Дмитрия Бутенко.

Чтобы получить билеты на концерт, вам надо найти кодовую фразу «Шарон Кларк», которая спрятана в одном из текстов номера (кроме этого. – Прим. авт.).

Звоните нам завтра, 8 ноября, с 11.00 до 11.15 по телефону 2415-625.

Автор: Анна МИРОНОВА