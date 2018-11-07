Издана первая книга об истории приморских шахмат Во Владивостоке вышла в свет книга Владимира Коноплицкого – известного на Дальнем Востоке журналиста и шахматиста, к сожалению, уже ушедшего от нас.

«Восточная шахматная повесть» – это первая в Приморье и на всем Дальнем Востоке книга об истории приморских шахмат. Вместе с ее героями читатель пройдет путь длиной в целое столетие, примет участие в шахматных баталиях с теми, кто поставил приморские шахматы в ряд сильнейших в стране.

В книге 504 страницы. В первой части рассказывается об истории шахмат в Приморье, о композициях, о том, как проходили игры по переписке, разыгрывались миниатюры, как организовывалось и развивалось шахматное движение не только среди гражданского населения края, но и в армии, на флоте. Каждая глава сопровождается большим количеством шахматных партий и фотографий.

Вторая часть посвящена творчеству первого в Азии международного гроссмейстера из Владивостока Александра Зайцева.

В книге есть и материалы автора, опубликованные ранее в периодической печати. Владимир Коноплицкий был настоящим гуру спортивной журналистики Приморья. Только в газете «Владивосток» он проработал более 20 лет. Ни одно спортивное событие не проходило мимо него. Но все же особое внимание Владимир Иванович уделял шахматам, сам был кандидатом в мастера спорта по шахматам и для своей книги «раскопал» много исторических фактов, находил шахматных гениев и здесь, и за рубежом. Одного даже в Америке разыскал…

Владимир Иванович долго и кропотливо трудился над созданием книги, но работа журналиста отнимала много времени и отодвигала ее завершение. Он не успел издать книгу, увидеть плод своего труда. «Восточная шахматная повесть» была завершена и издана его супругой Ниной Тимофеевной.

Желающие приобрести книгу могут обращаться по телефонам: 8(423)242-71-74 или 8924-720-8402.

Автор: Евгений СИДОРОВ