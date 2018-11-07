Досталась нам эпоха перемен Помните эти сумасшедшие очереди в булочную? А пустые прилавки? Таким остался 1991-й и в наших архивах...

Совсем скоро, уже через восемь месяцев, мы с вами, дорогие читатели, будем отмечать 30-летие газеты «Владивосток». Готовясь к этому славному юбилею, мы продолжаем публиковать фотохроники прошедших трех десятилетий, которые мы прожили вместе с вами.

Признаемся: каждый раз, начиная разбирать папки с фотографиями из нашего архива, мы словно в машину времени садимся. 1989-й, 1990-й уже перелистнули (см. номера «В» за 9 сентября и 17 октября). Ну что, поехали дальше?

Вот он, 1991-й – год крутых перемен, болезненных переломов, великих потрясений. Год начала эпохи, которую потом назовут «лихие 90-е».

Тут вам и пустые прилавки, и сумасшедшие очереди в булочную. Митинги в поддержку Бориса Ельцина и митинги коммунистов под лозунгом «Мы никогда не забудем Ленина». Референдум «за или против СССР» с такой формулировкой вопроса, на которую невозможно было дать однозначного ответа. Выборы первого президента РСФСР: сразу после опускания бюллетеня в урну народ дружно отправлялся отовариваться дефицитными продуктами. Вы помните все это? Это было взаправду, а сегодня кажется невероятным…

И все же жизнь – обычная, с простыми радостями – продолжалась. Вот переполненный пляж на набережной Спортивной гавани – как он был популярен! Брусчатку выложили на привокзальной площади, старинную. Для красоты и аутентичности. «Прощайте!» – сказали модницы своим каблучкам-шпилькам…

Таким остался в наших архивах 1991 год. Год, когда многое закончилось и многое же началось. Смотрите, узнавайте, вспоминайте. И ждите новых номеров толстушки. Нам с вами есть что вспомнить за столько-то лет!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ