Под знаком Хеллоуина Кинонеделя в очередной раз оказалась богата новинками

На этой прокатной неделе балом правят ужастики. На большие экраны выходят фэнтези «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин», отечественные ужасы «Проигранное место», триллер «Хантер Киллер». Разбавят мракобесие российские фильмы – драма «Подвал» и комедии «Фагот» и «Крымский мост. Сделано с любовью».

Однако самой ожидаемой картиной нужно признать драму «Богемская рапсодия», рассказывающую историю великого музыканта и шоумена Фредди Меркьюри.

«Богемская рапсодия» (18+)

Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

«Хантер Киллер» (18+)

Американская атакующая субмарина «Хантер Киллер» вместе с подразделением военно-морских сил США вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы. Когда время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде придется совершить невозможное, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба.

«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» (6+)

В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу «Беспокойный Хэллоуин» Р. Л. Стайна. Друзья быстро понимают, почему книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой городок заполняют монстры разной степени ужасности.

«Крымский мост. Сделано с любовью» (12+)

Жаркое лето и ласковое море – в Керчи строится Крымский мост. У Димы, молодого и дерзкого строителя, есть хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки, и, конечно, именно он, роскошный карьерист на белом кабриолете, покорит сердце Вари. Или нет?

«Подвал» (18+)

Семейная пара Таня и Милан Лабатовы испытывают глубокий кризис. Они постоянно ссорятся, а их 16-летняя дочь уходит на вечеринку и пропадает без вести. В поисках дочери супруги открываются друг для друга с непредсказуемой стороны.

«Фагот» (18+)

Как расстаться с ревнивой девушкой? А если она еще и редкостная стерва? Максим не знает, ведь он хочет, «чтобы всем было хорошо». Пока мама и старшая сестра сыплют бесполезными советами, Максим придумывает самый абсурдный предлог для разрыва, который приводит к катастрофичным последствиям…

«Проигранное место» (16+)

Среди старшеклассников бытует легенда о «проигранном месте» в кинотеатре. Говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места».

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ