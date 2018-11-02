Без границ. Без барьеров. Для всех Во Владивостоке активно развиваются инклюзивные программы в области искусства

В одном из залов Приморской картинной галереи – прямо посередине – лежал себе, периодически дружески виляя хвостом и позевывая, пес. Милый такой пес по кличке Чарли. Постоянный посетитель галереи, между прочим. Вместе со своим хозяином – слабовидящим жителем Владивостока Александром – Чарли давно уже стал завсегдатаем галереи, ведь здесь уже не первый год реализуются программы, направленные на создание доступного для всех пространства и приобщения к искусству.

Чарли спокойно дремал, пока его хозяин принимал участие в круглом столе «Инклюзивные программы и проекты в современных пространствах искусства и культуры». Здесь собрались как представители тех учреждений культуры, что активно внедряют инклюзивные проекты, так и те, кому эти проекты нужны, – люди с ограниченными возможностями. Впрочем, как отметил один из выступающих, в Европе инвалидов называют людьми с повышенными потребностями, а в России – с ограниченными возможностями. Чувствуете разницу? Вот то-то же.

Впрочем, собравшиеся в Приморской картинной галерее не жаловались, наоборот, рассказывали о том, что уже сделано и что еще в проектах и разработках.

– Акция «Прививка от неравнодушия» проходит во Владивостоке уже третий год, – рассказала заместитель директора Приморской картинной галереи Светлана Руснак. – Ее главная цель – преодоление мифов и стереотипов, связанных с людьми, имеющими инвалидность. В обществе не должны бояться «не таких», непохожих, у всех должны быть равные права, в том числе и с точки зрения доступа к искусству. И здесь главное при разработке инклюзивных программ помнить, что все, что мы делаем для людей с ограниченными возможностями, не должно делаться без их участия. Поэтому мы тесно взаимодействуем с различными общественными организациями, например, библиотекой для слепых, школой «Белая трость» и другими.

В Приморской картинной галерее инклюзивные проекты работают постоянно. Всем памятна выставка «Видеть невидимое», которая помогла слабовидящим посетителям «разглядеть» шесть копий шедевров из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина: «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусства» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо. Кстати, после этой выставки одна работа, сделанная специально для Владивостока, – тактильная копия картины Николая Харламова «Русская девушка», оригинал которой находится в Приморской картинной галерее, осталась в постоянной экспозиции галереи и доступна посетителям с проблемами со зрением.

Тактильные копии лучших экспонатов предлагает слабовидящим посетителям и музей имени Арсеньева. Сегодня на выставке «Карта России. Вехи истории» можно до деталей пальцами прощупать такую копию знаменитого яйца Фаберже, которое является изюминкой выставки. Правда, как признали представители музея, тактильная копия не выставлена на всеобщее обозрение и должна предъявляться по просьбе слабовидящего посетителя, поэтому подчас здесь случаются затруднения…

Однако музею есть чем гордиться в области инклюзии. Еще несколько лет назад здесь были продублированы азбукой Брайля все названия экспонатов, на входе в музей установлен информационный стенд для слабовидящих, кроме того, работает программа тифлокомментариев (лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений. – Прим. ред.) к большинству экспонатов музея.

Кстати, тифлокомментарии так же активно продвигаются и на Приморской сцене Мариинского театра. Два оперных спектакля – «Риголетто» и «Травиата» – снабжены такими опциями, и слабовидящие люди могут прийти на оперу и не только послушать арии, но и понять, что же происходит на сцене. В театре более ста комплектов специальных наушников для зрителей с ограничениями по зрению, а комнату для тифлокомментатора, который и «проговаривает» в буквальном смысле весь спектакль, ввели в проект здания театра еще на этапе строительства. Заметим также, что Приморская сцена – одно из немногих в крае зданий культурного назначения, где есть пандусы и специальный лифт, которым могут воспользоваться инвалиды-колясочники.

– Общим итогом нашей работы можно считать создание специальной карты, напечатанной в том числе на азбуке Брайля, – отметила Светлана Руснак. – На ней отмечены все культурные заведения Владивостока, где развиваются инклюзивные программы и где рады «не таким» посетителям.

Кстати, представители и картинной галереи, и музея, и Приморской сцены Мариинского театра отмечали, что персонал этих культурных институций регулярно проходит обучение, как общаться с посетителями с инвалидностью, ведь это тоже очень важно. Здесь организаторы круглого стола показали ролик, созданный проектом «Инклюзивный музей» и озвученный юной актрисой с синдромом Дауна. Он рассказывает о том, что нужно иметь в виду, общаясь с людьми, имеющими такой синдром. Ничего сложного: быть терпеливее, задавать простые вопросы и спокойно ждать ответа, а главное – не называть таких людей «даунами», «даунятами» и даже «солнечными детками». Это люди с синдромом Дауна, и все. А Даун, кстати, – это фамилия врача, описавшего синдром.

Между прочим, с ребятами с синдромом Дауна, аутистами в нашем городе работают множество людей, помогающих им развить свои творческие способности, адаптироваться в обществе. Это театральная школа «Без границ», творческая студия «Школа дружбы», инклюзивная театральная студия «Особенные люди», организация «Благое дело».

«В» неоднократно писал о том, как работает студия «Особенные люди», как их простые проекты – спектакль, все актеры в котором – дети с синдромом Дауна, аутисты, фотовыставка, позволяющая взглянуть на «особенных людей» под иным углом зрения (словом, то, что за два года работы уже успели сделать актеры театра молодежиМария Стратулат, Игорь Смирнов, Юлия Орышечко, Денис Лашко, Олеся Белоконь, которые и занимаются с детьми в студии), изменяют жизнь к лучшему. Не словами, а делами.

Кстати, за это же время они успели написать и получить президентский грант и теперь готовят второй спектакль, в котором дети из «Особенных людей» будут не только играть все роли, но и почти весь реквизит приготовят сами, развивая попутно (во время работы с глиной, например) мелкую моторику… И стипендии от Союза театральных деятелей актеры теперь будут получать именно как создатели инклюзивной студии. Кроме того, совместно с центром детского творчества Фрунзенского района «Особенные люди» будут рисовать мультфильм по книге «Планета Вилли», рассказывающей о мальчике с синдромом Дауна… Сегодня, как подчеркивали на круглом столе, государство и меценаты много внимания уделяют вопросам инклюзии, и найти поддержку для самых неожиданных проектов стало легче.

– Мы твердо уверены, что нет никаких «таких» и «не таких» людей. Мы все – особенные, каждый по-своему, и если это понимать, то жизнь становится намного ярче и интереснее, – заявила руководитель «Особенных людей» Мария Стратулат.

И еще. На круглом столе Александр – слабовидящий постоянный посетитель галереи – поинтересовался у представителей Приморской сцены Мариинского театра, сможет ли он прийти на спектакль с Чарли. Собака-поводырь приучена вести себя прилично в любых ситуациях и опере не помешает. И оказалось, что никаких препятствий нет. Так что скоро Чарли насладится оперой вместе со своим хозяином.

Справка «В»

Инклюзия (включение) – особый подход к оказанию помощи людям с ограниченными возможностями. Ориентирован на создание доступной среды в обществе, развитие системы социальных связей, позволяющей людям с ограничениями по слуху, зрению, имеющим ментальные ограничения или передвигающимся на колясках, иметь равный доступ к социальным благам, в приобщении к культурному наследию.

26 октября в кинотеатре «Океан» состоялся кинопоказ «Эхо» кинофестиваля «Кино без барьеров» в рамках акции «Прививка от равнодушия». Главная задача кинопоказа – с помощью искусства привлечь внимание общества к различным аспектам жизни людей с инвалидностью, дать шанс здоровым людям почувствовать эмоции людей с инвалидностью, подтолкнуть к сопереживанию, избавить от стереотипов и доказать ценность и важность каждого человека, несмотря на то, есть у него особенности по здоровью или нет.

Перед кинопоказом специалисты Хабаровской общественной организации «АРИДОНС» провели для всех желающих познавательные и увлекательные мастер-классы.

Программу кинопоказа составили трогательные короткометражные фильмы и ролики, которые не могли оставить никого равнодушным. Зрители познакомились с реальной жизнью людей с разными категориями инвалидности, проблемами и возможностями их решения людьми с особенностями.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ