Старость их дома не застанет Союз, объединяющий заслуженных людей, отпраздновал юбилей

Торжественным собранием отметили во Владивостоке 15-летие образования Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». В краевое Отделение Пенсионного фонда на встречу с руководством и активистами союза пришли представители общественных организаций, депутаты. Были устроены чаепитие и концерт – перед собравшимися выступил художественный коллектив из Надеждинского района «Серебряный дождь».

Бессменный председатель регионального отделения СПР Геннадий Турмов, известный в Приморье общественный деятель, профессор, почетный гражданин города Владивостока, напомнил историю создания организации.

– Это юбилей, пусть и небольшой, – отметил Геннадий Турмов. – Сегодня приморский Союз пенсионеров – это 35 местных отделений в городах и районах края, в рядах организации более 4 тысяч человек. Мы представляем интересы многочисленной армии пенсионеров, которых в Приморье более 500 тысяч. Местные отделения СПР – зачинщики конкретных дел и мероприятий, способствующих активному долголетию приморцев, достигших пенсионного возраста. За 15 лет мы прошли проверку прочности, доказали, что наши проекты и инициативы имеют высокую социальную значимость для всего края.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поблагодарил членов Союза пенсионеров России за активную гражданскую позицию, конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления и вручил активистам общественной организации Почетные грамоты Думы города.

«Ваша общественная организация за прошедшие годы превратилась в одну из влиятельных общественных сил, которая проводит большую работу по защите прав и интересов людей старшего поколения, – отметил Андрей Брик. – Союз пенсионеров России объединяет заслуженных людей. Каждый из вас прошел нелегкий трудовой путь, внес неоценимый вклад в развитие Владивостока. Сегодня вы активно участвуете в общественной жизни, делитесь с молодежью своим бесценным жизненным опытом».

Заместитель председателя Приморского краевого совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Силкин заметил, что 15 лет назад, когда создавался СПР, отношение к новой организации было скептическое. Политологи считали, что она формируется для реализации новых избирательных процессов.

– Но это оказалось совсем не так, – заявил Владимир Силкин. – Союз пенсионеров – это реальный партнер во всех наших делах. Мы реализуем совместные проекты по патриотическому воспитанию и социальной защите пожилых граждан, вместе организовываем культурные и спортивные мероприятия.

Но, конечно, самым главным помощником и партнером СПР стал Пенсионный фонд России. Управляющий Отделением ПФР по Приморскому краю Александр Масловец заметил: рядом с СПР всегда ПФР – эти две силы неотделимы друг от дуга.

– 15 лет пробежало незаметно, и все это время Союз пенсионеров России проводит огромную работу по вовлечению пожилых людей в активную общественную жизнь. У общественной организации нет политических или религиозных пристрастий, высшая миссия СПР – защищать интересы старшего поколения, и это его чаяния и заботы, – отметил Александр Масловец.

Все выступавшие отмечали, что нынешние пенсионеры – это особенные люди, с пионерским и комсомольским прошлым, чьи судьбы формировала эпоха, насыщенная событиями, переворачивающими весь мир с ног на голову. Те времена воспитали в людях сплоченность, умение объединяться, чтобы выстоять, защитить страну, поднять народное хозяйство, разрушенное войной. Накоплен опыт грандиозных трудовых достижений – и целину поднимали, и стальную магистраль построили, и космос первыми покорили. Свой энтузиазм, готовность «сказку делать былью», умение вместе преодолевать трудности приморцы, ушедшие на заслуженный отдых, не растеряли, а направили на полезные дела.

На собрании перечислили основные направления работы Союза пенсионеров, и в первую очередь это просветительская деятельность. Активисты союза совместно с сотрудниками ПФР ведут разъяснительную работу среди населения, участвуют в мобильных и выездных клиентских службах, в проведении лекториев, пенсионных всеобучей, организуют обучение компьютерной грамотности пенсионеров.

Ежегодно приморские пенсионеры участвуют во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, которое организует Союз пенсионеров России.

С каждым годом растет число участников Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету», в 2017 году наш земляк из Уссурийска Михаил Житников стал победителем в номинации «Интернет-путешественник».

Завоевал популярность у представителей старшего поколения интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», стартовавший в 2017 году. В играх турнира уже приняли участие 25 команд из разных городов и районов Приморья.

Одно из самых распространенных и востребованных направлений работы Союза пенсионеров – развитие творческой активности пожилых людей.

В каждом селе, районе и городе есть свои Марьи-искусницы, которые увлечены вышивкой, вязанием, плетением, изготовлением поделок, пирогов и тортов. Для демонстрации рукодельного творчества местные отделения союза организуют выставки, презентации и ярмарки.

Оказался удачным художественный проект «Краски осени», организованный совместно с Приморским художественным колледжем, когда в течение месяца участницы проекта – творческие пенсионерки учились писать маслом осенний натюрморт. Преподаватели колледжа, открывшие своим умудренным жизнью студенткам мир масляной живописи, отмечали их увлеченность, интересный взгляд на мир и большое стремление к дальнейшему творчеству.

Здоровый образ жизни, различные соревнования и спартакиады обязательны в повестке дня местных отделений СПР. Второй год проводится общекраевая Спартакиада пенсионеров: растет число участников, весомее становятся достижения. Так, впервые в этом году команда-победитель из Спасска-Дальнего участвовала в 5-й Всероссийской спартакиаде пенсионеров.

И, конечно, Союз пенсионеров задействован в патриотических мероприятиях. Это и уроки памяти в школах, и реставрация памятников участникам Великой Отечественной войны, формирование колонны в Бессмертном полку, создание фотолетописи «Спасибо за Победу». Региональное отделение, едва сформировавшись, стало инициатором проведения в Приморье Декады милосердия и благотворительности, посвященной Дню пожилого человека, в рамках которой проходят концерты, культурные и спортивные программы для пенсионеров.

Кстати, в перспективе полезных мероприятий будет больше. Говорилось, что в связи с изменениями пенсионной системы планируется увеличить финансирование проектов, направленных на вовлечение пенсионеров в активную общественную жизнь, чтобы досуг пенсионеров, их планы, желания, возможности были подкреплены и материально.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО