Рельеф города требует лестниц. А те нуждаются в ремонте Еще семь лестничных маршей отремонтировано во Владивостоке за минувший месяц. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент работы продолжаются еще на восьми объектах.

С середины сентября начался второй этап работ по реконструкции лестничных маршей в столице Приморья. Как уточнили в управлении дорог и благоустройства, за минувший период были отремонтированы лестницы на ул. Адмирала Кузнецова между домами № 60 и 62, на улице Адмирала Юмашева от дома № 12а к домам № 10 и 10а, а также на ул. Луговой, 79, Сельской, 9, Котельникова, 13 (лестница к гостинице «Гранит»), Фирсова, 3. Ремонт лестниц с устройством леерных ограждений прошел на ул. Интернациональной возле домов № 56 и 58. Поручни обустроили на лестнице, ведущей к поликлинике на ул. Адмирала Горшкова, 3, и на лестнице в районе дома № 59а на ул. Луговой. Коснулся ремонт и дорожки, ведущей от ул. Громова, 4 к школе № 14. Новые ступени установили по двум адресам: ул. Карьерная, 2, ст. 3, ул. Сахалинская, 25.

На сегодняшний день продолжается ремонт лестниц по адресам: ул. Иртышская, 40/1, ул. Аллилуева, 3, 5, ул. Тухачевского, 64, ул. Баляева, 5, ул. Окатовая, 11а, просп. «Красного знамени» от дома № 113 к дому № 111, ул. Добровольского в районе домов № 9 и 11, ул. Связи от дома № 22а к дому № 22.

Уже заключены контракты с подрядчиками и ведутся подготовительные работы, а также закупаются материалы для ремонта и благоустройства еще 28 лестничных маршей города. Среди них лестницы на улицах Суханова, 13, Кипарисовой, 30, Надибаидзе, 24, Карбышева, 26 и по другим адресам. Также будет демонтирована лестница в районе дома № 107 на улице Калинина.

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока продолжаются работы по проведению муниципальных аукционов. Сегодня готовятся документы на ремонт еще 12 лестниц в различных районах города.

Большое количество лестничных маршей обусловлено сложным рельефом города. Во Владивостоке насчитывается около трех тысяч лестниц, многие из них нуждаются в ремонте. В этом году планируется отремонтировать 85 лестниц.

Автор: Отдел новостей «В »