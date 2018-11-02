Какие дороги ремонтируют во Владивостоке Во Владивостоке продолжается ремонт аварийных участков дорог во всех районах города. На ряде объектов ремонтные работы уже завершены, сообщили в пресс-службе мэрии. Подготовка к ремонту проведена на ул. Камской, Стрелковой, Снеговой, просп. «Красного знамени», Вилкова, уточнили в управлении дорог и благоустройства.

В завершающую стадию вошел ремонт ул. Тунгусской и Ковальчука, где рабочие асфальтируют последние карты». На объекте работают спецтехника и бригада дорожных рабочих. На 1 ноября отремонтировано более 700 квадратных метров покрытия проезжей части. Также проблемные участки к этому дню должны исчезнуть на ул. Шилкинской и просп. «Красного знамени».

Ремонт улиц проводится преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта. В ночь с 31 октября на 1 ноября дорожные бригады завершат ремонт на ул. Камской, Снеговой, Вилкова и Стрелковой. Подготовку планируют провести в районе остановки «Детский парк», на просп. 100 лет Владивостоку, ул. Узбекской и ряде других.

Напомним, что Владивосток получил дополнительные средства на ремонт городских магистралей из дорожного фонда Приморского края. Решение выделить дополнительные средства для ремонта дорог в краевом центре принял врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Автор: Отдел новостей «В»