Новые технологии очистки воды внедряют в Приморье Специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал» приступили к использованию нового реагента на очистных сооружениях Богатинского гидроузла во Владивостоке, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на информацию КГУП «Приморский водоканал».

Первые результаты показали значительные преимущества внедрения новых технологий.

По словам гендиректора предприятия Олега Терлеева, новый коагулянт поставляется в жидком виде, поэтому нет необходимости его разводить, затрачивая на это дополнительные ресурсы. Его можно хранить при минусовых температурах в отличие от прежнего. И, как подтвердили предварительные испытания, для качественной очистки воды его затрачивается меньше, что не только экономически выгодно, но и снижает воздействие на экологию.

Перед применением нового вещества провели его опытные испытания, после чего начали использовать коагулянт в промышленном масштабе.

«Для того чтобы перейти на новый коагулянт, необходимо время. Вначале нужно промыть оборудование, так как оно содержит остатки действующего реагента. Для этого сотрудники провели очистку оборудования и фильтров», – пояснила начальник производственного подразделения объединенных гидроузлов Примводоканала Александра Бавылкина.

Автор: Отдел новостей «В»