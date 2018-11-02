У дачников начался учебный семестр Закрывая дачный сезон, садоводы Владивостока не торопятся на отдых. Теперь пора продолжить учебу. Темы занятий разные, и есть возможность выбрать для себя наиболее полезные и интересные.

Завтра, 3 ноября, состоится встреча с доктором биологических наук сотрудником Биолого-почвенного института ДВО РАН Владимиром Головым, который расскажет об особенностях органического земледелия и о том, как вырастить биологически чистый и максимально полезный урожай. Занятие организуется Союзом садоводов города совместно с администрацией Владивостока и пройдет в кинотеатре «Иллюзион» (2-й этаж). Начало в 11 часов.

Новый образовательный проект связан с расширением ассортимента выращиваемых в крае персиков, увеличением посадок этой культуры и ее популяризацией. Школа персиководов будет работать в краевой библиотеке имени Горького. На занятии, которое состоится сегодня (начало в 12 часов), опытный садовод Алексей Герасименко даст советы, как правильно укрыть персики на зиму. Следующее занятие пройдет 16 ноября и будет посвящено сортовому разнообразию этой культуры.

Кроме того, в библиотеке имени Горького работает клуб «Сады ХХI века». По информации его руководителя Александра Гринева, в субботу, 3 ноября, состоится обобщение опыта наших садоводов по созданию сада на низкорослых подвоях и выращиванию крупноплодных яблок и десертных груш. Начало в 10 часов.

Экологическая гостиная в библиотеке откроет двери 9 ноября.

Автор: Надежда БРАЖИНА