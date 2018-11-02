Тихо на Тихом Персональная фотовыставка Олега Окселенко «Тишина Тихого» открылась во Владивостоке в залах Приморского центра народной культуры.

Олег Окселенко – профессиональный фотограф, руководитель народного фотоклуба «Дилетант» (Спасск-Дальний). Фотографией увлекся в 1990 году. Начинал свою деятельность в качестве любителя-самоучки. Принимал участие в городских фотовыставках и конкурсах. Вел небольшую рубрику под названием «Узнай себя» в одном из местных изданий.

С 1999-го по 2001 год стажировался и работал в Милане (Италия). Обучался основам и секретам рекламной и предметной съемки. Снимал продукцию таких итальянских брендов, как Versace, Ferre, Missonni. По возвращении из Италии еще несколько лет работал в различных фотостудиях, параллельно обучаясь в Нью-Йоркском институте фотографии. В настоящее время свободный фотохудожник и видеооператор.

«Тишина Тихого» – вторая персональная фотовыставка автора. В экспозиции представлены избранные фотоработы за несколько лет, в том числе отмеченные на всероссийских и международных фотоконкурсах.

Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»